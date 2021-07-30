Зеленский опомнился: говорит, что подписанный им закон о нацсопротивлении неконституционен

Президент Владимир Зеленский заявляет, что подписанный им накануне и возвращенный 30 июля в Верховную Раду с подписью закон №1702-IX об основах национального сопротивления содержит неконституционные положения, и требует от Кабинета министров разработать законопроект о внесении в него изменений.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее письмо он направил главе правительства 30 июля.

"Президент обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с задачей за два месяца подать в Верховную Раду предложения о внесении изменений в закон "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его норм с положениями Конституции Украины и устранения технико-юридических недочетов", — говорится в сообщении.

Зеленский отмечает, что при подготовке проекта закона о нацсопротивлении ко второму чтению депутаты внесли в него ряд поправок, что привело к тому, что некоторые положения документа "не в полной мере соответствуют Конституции".

В частности, речь идет о предоставлении Кабмину полномочий по определению порядков запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций; изъятию у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи; изъятию у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники.

Также предусмотрено предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом о правовом режиме военного положения.

Кроме того, новый закон содержит положения относительно нераспространения действия закона об административных услугах на отношения по сертификации инструкторов, привлекаемых к подготовке военных частей (подразделений) территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и подготовке населения к участию в движении национального сопротивления, а также по включению аккредитованных общественных объединений в список субъектов, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей.

Напомним, данный закон Рада приняла еще 16 июня. Таким образом, у президента было почти две недели на анализ принятого документа на принятие решения о его одобрении. В тот же день парламент принял и другой закон — об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления" (ему, соответственно, присвоили номер №1703-IX).

Оба документа Зеленский подписал во время мероприятий по случаю Дня Сил спецопераций, отмечаемого 29 июля.

Отметим, что инициатором обоих законопроектов был сам же Зеленский: он внес их в парламент 25 мая, определив их как неотложные.

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