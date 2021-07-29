Зеленский утвердил законы о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Подписание документов состоялось в ходе выступления главы государства на мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций (ССО) в Житомирской области, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Следующим и очень важным этапом развития ССО должна стать реализация двух новых законов, которые были внесены мной в парламент как безотлагательные и приняты конституционным большинством. Это законы об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил Украины", — отметил Зеленский.

Он объяснил, что закон "Об основах национального сопротивления" предусматривает комплекс важных мероприятий, которые имеют целью развитие территориальной обороны и сопротивления, внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению.

Также, по его словам, документ позволяет в случае необходимости привлечь все население Украины к защите родной земли, своего края и своей семьи и сплотить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей.

"Мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства", — констатировал президент.

Как известно, 29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Этот официальный военный праздник был введен указом президента 26 июля 2016 года.

Напомним, Верховная Рада 16 июля 2021 года приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления".

Тогда же народные депутаты проголосовали и за законопроект №5558 об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".

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Таким образом, теперь численность ВСУ будет увеличена до 261 тысячи человек.

Как сообщалось, оба документа глава государства внес в парламент 25 мая, определив их как неотложные.