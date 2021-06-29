Рада намерена принять закон о национальном сопротивлении, увеличив численность ВСУ

Рада приняла в первом чтении законопроекты об основах национального сопротивления, а также об увеличении численности Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих — до 261 тысячи (включая 215 тысяч собственно военных).
За соответствующие законопроекты №5557 и №5558 проголосовало соответственно 318 и 320 депутатов. Кроме того, 292 и 321 голосами соответственно парламентарии решили сократить срок подготовки этих документов ко второму чтению.
Первым из законопроектов предлагается ввести понятие национального сопротивления как составной части комплексной обороны государства, включающей в себя комплекс мероприятий для максимально широкого привлечения граждан Украины к обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, сдерживания и отпора агрессии.
При этом общее руководство национальным сопротивлением осуществляет верховный главнокомандующий Вооруженными силами — президент Украины, коим является сам автор инициативы Владимир Зеленский.
Составляющими национального сопротивления является территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство теробороной осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами теробороны.
Законопроект предусматривает, что в рамках системы теробороны возможно будет также создание добровольческих формирований территориальных общин, которым будет разрешено использовать собственное охотничье оружие.
Предполагается, что силы теробороны должны будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где ведутся военные (боевые) действия. Однако по решению главнокомандующего ВСУ их можно будет привлекать к выполнению задач за пределами своей зоны теробороны для наращивания сил и средств для стабилизации обстановки в соответствующих зонах.
Согласно проекту закона, ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления отводится Силам специальных операций ВСУ, а руководство движением сопротивления будет осуществлять командующий ССО.
Второй законопроект касается только изменения численности ВСУ. Напомним, что оба документа глава государства внес в парламент 25 мая, определив их как неотложные.