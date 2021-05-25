Зеленский предлагает принять закон о национальном сопротивлении, увеличив численность ВСУ

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять закон об основах национального сопротивления, а также увеличить численность Вооруженных сил Украины в случае принятия такого закона на 11 тысяч военнослужащих — до 261 тысячи (включая 215 тысяч военных).
Соответствующие законопроекты глава государства внес в парламент 25 мая, определив их как неотложные.
Они зарегистрированы соответственно под №5557 и №5558 и уже переданы на рассмотрение профильного комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Согласно пояснительной записке к первому законопроекту, он призван урегулировать вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.
Проект документа разработан в соответствии с принципом комплексной обороны, ключевыми элементами которой являются "стойкое сопротивление агрессору и использование для отпора агрессии всего потенциала государства и общества". Данный принцип прописан в Стратегии военной безопасности, утвержденной Зеленским 25 марта.
"Положения проекта закона предусматривают привлечение широких слоев населения Украины, что будет способствовать повышению уровня национальной устойчивости и обороноспособности государства в условиях неконвенционных угроз, а также сплочению общества, патриотическому воспитанию граждан, предоставлению обороне Украины всенародного характера и готовности граждан Украины к защите своей страны", — отмечается в пояснительной записке.
В частности, законопроектом предлагается определить:
- состав, цели и задачи национального сопротивления;
- основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;
- порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
- организацию системы управления национальным сопротивлением;
- порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;
- полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
- порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;
- финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;
- социальную и правовую защиту лиц, участвующих в национальном сопротивлении;
- ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.
В свою очередь, согласно пояснительной записке ко второму законопроекту, увеличение численности ВСУ предложено осуществить для создания и обеспечения функционирования отдельного рода сил — Сил территориальной обороны, а также развития Сил специальных операций в интересах формирования движения сопротивления.
Напомним, что еще 20 апреля Зеленский, обращаясь к согражданам, мировому сообществу и президенту России Владимиру Путину, заявил, что Украина готова к войне.