Зеленский предлагает принять закон о национальном сопротивлении, увеличив численность ВСУ

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять закон об основах национального сопротивления, а также увеличить численность Вооруженных сил Украины в случае принятия такого закона на 11 тысяч военнослужащих — до 261 тысячи (включая 215 тысяч военных).

Соответствующие законопроекты глава государства внес в парламент 25 мая, определив их как неотложные.

Они зарегистрированы соответственно под №5557 и №5558 и уже переданы на рассмотрение профильного комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Согласно пояснительной записке к первому законопроекту, он призван урегулировать вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Проект документа разработан в соответствии с принципом комплексной обороны, ключевыми элементами которой являются "стойкое сопротивление агрессору и использование для отпора агрессии всего потенциала государства и общества". Данный принцип прописан в Стратегии военной безопасности, утвержденной Зеленским 25 марта.

"Положения проекта закона предусматривают привлечение широких слоев населения Украины, что будет способствовать повышению уровня национальной устойчивости и обороноспособности государства в условиях неконвенционных угроз, а также сплочению общества, патриотическому воспитанию граждан, предоставлению обороне Украины всенародного характера и готовности граждан Украины к защите своей страны", — отмечается в пояснительной записке.

В частности, законопроектом предлагается определить:

- состав, цели и задачи национального сопротивления;

- основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;

- порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

- организацию системы управления национальным сопротивлением;

- порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;

- полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

- порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;

- финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;

- социальную и правовую защиту лиц, участвующих в национальном сопротивлении;

- ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

В свою очередь, согласно пояснительной записке ко второму законопроекту, увеличение численности ВСУ предложено осуществить для создания и обеспечения функционирования отдельного рода сил — Сил территориальной обороны, а также развития Сил специальных операций в интересах формирования движения сопротивления.

Напомним, что еще 20 апреля Зеленский, обращаясь к согражданам, мировому сообществу и президенту России Владимиру Путину, заявил, что Украина готова к войне.