Политика и экономика 60 минут назад

Алексея Резникова назначили на пост министра обороны

За кандидатуру президента Владимира Зеленского проголосовало 273 парламентария

Министр обороны Алексей Резников Министр обороны Алексей Резников
Министр обороны Алексей Резников

Верховная Рада на заседании в четверг, 4 ноября, назначила Алексея Резникова министром обороны. Его кандидатуру ранее в парламент подал президент Украины Владимир Зеленский. Он также присутствовал на заседании.

За это решение проголосовали 273 народных депутата.

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Напомним, парламент уволил Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в среду, 3 ноября.

Ранее депутатская фракция "Слуга Народа" поддержала выдвижение народного депутата Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.

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Вместе с тем спикер партии Юлия Полийчук проинформировала, что народным депутатом вместо Ирины Верещук станет Сергей Кострийчук.

"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга Народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук. Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году — член Высшего Совета партии, в 2021-м — председатель Контрольно-ревизионной комиссии", — уточнила Юлия Палийчук.

Также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский написал заявление об отставке по собственному желанию.

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