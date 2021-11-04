Алексея Резникова назначили на пост министра обороны

Верховная Рада на заседании в четверг, 4 ноября, назначила Алексея Резникова министром обороны. Его кандидатуру ранее в парламент подал президент Украины Владимир Зеленский. Он также присутствовал на заседании.

За это решение проголосовали 273 народных депутата.

Напомним, парламент уволил Резникова с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в среду, 3 ноября.

Ранее депутатская фракция "Слуга Народа" поддержала выдвижение народного депутата Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Алексея Резникова на должность министра обороны Украины.

Вместе с тем спикер партии Юлия Полийчук проинформировала, что народным депутатом вместо Ирины Верещук станет Сергей Кострийчук.

"После голосования о назначении Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга Народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук. Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году — член Высшего Совета партии, в 2021-м — председатель Контрольно-ревизионной комиссии", — уточнила Юлия Палийчук.

Также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский написал заявление об отставке по собственному желанию.