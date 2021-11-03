Верховная Рада уволила вице-премьер-министра Алексея Резникова

Верховная Рада на очередном заседании в среду, 3 ноября, уволила с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий занимавшего эту должность Алексея Резникова.

За это решение проголосовало 329 народных депутатов.

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Об этом кадровом решении стало известно в понедельник, 1 ноября. Спикер фракции Юлия Палийчук отметила, что депутаты от "Слуги народа" поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского. При этом несколько народных депутатов хоть и поблагодарили Резникова за работу, но выразили сожаление, что вице-премьер-министр не должен отчитываться о своей работе в правительстве.

Напомним, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в понедельник отметил: вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку по собственному желанию. При этом заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отмечала, что на пленарной неделе 2-5 ноября парламента планирует рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротации будут касаться не менее четырех министров, но, возможно, и пяти чиновников.