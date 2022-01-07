Отряды теробороны в Украине: в Минообороны пояснили, кто в них попадет

В первую очередь будут набирать граждан с опытом военной службы, не могут быть зачислены лица с судимостями за некоторые виды преступлений. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Основу добровольческих формирований территориальных громад будут составлять граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных силах Украины, службу в других воинских формированиях и правоохранительных органах", — говорится в сообщении.

Но в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии. В эти формирования смогут вступить также граждане, которые пройдут медицинский, профессиональный и психологический отбор и подпишут контракт добровольца территориальной обороны.

В особый период части будут комплектовать военнослужащими по контракту, по призыву — офицерским составом и территориальным резервом.

Все военнослужащие отрядов теробороны будут "гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием, им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения". Также за ними будет сохранено место работы.

В состав этих подразделений не могут быть зачислены граждане, ранее осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления или имеющее две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Территориальная оборона — одна из составляющих национального сопротивления. Непосредственное руководство ею осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего силами теробороны. Возможно будет также создание добровольческих формирований территориальных общин, которым будет разрешено использовать собственное охотничье оружие.

Напомним, в связи с концентрацией Россией военных сил вблизи границы с Украиной, в Киеве проверяют готовность территориальной системы оповещения и разрабатывают план эвакуации.

Украинская разведка считает, что Россия готовится атаковать до конца января-начала февраля 2022 года. атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через Беларусь.