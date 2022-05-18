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Еврокомиссия предложила Украине новый пакет финансовой помощи
Европейская комиссия 18 мая предложила Украине новый пакет макрофинансовой помощи на сумму до 9 миллиардов евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что ЕС несет ответственность в руководстве усилиями по восстановлению Украины.
В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС может приложить более широкие усилия по восстановлению Украины сейчас и в дальнейшем, после окончания войны. Так, Еврокомиссия предлагает план для реконструкции Украины, нацеленный, в частности, на реформы в стране.
Кроме того, как сообщается, ЕК приняла долгосрочный план REPowerEU для скорейшего отказа от российских энергоресурсов, в том числе газа, заявила председатель ЕврокомиссииПодписывайтесь на наш YouTube канал
Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС потребуется сократить потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов.
Накануне правительство Украины достигло договоренности о получении кредита от Японии в размере 100 млн долларов и финансовой поддержки от Всемирного банка в размере 1,5 млрд долларов.