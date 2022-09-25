Нидерланды передадут Украине 2 тысячи забытых на улицах велосипедов: кто их получит

Решение о разрешении на передачу велосипедов, которые оказались покинуты их хозяевами и хранились в городском велосипеде, принял городской совет Амстердама.

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Так, велосипеды будут переданы медикам, социальным работникам и волонтерам, которые помогают населению на деоккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Нидерландский фонд Zeilen van Vrijheid.

Украина обратилась с таким запросом в Нидерланды.

"Zeilen van Vrijheid рад объявить о нашем партнерстве с муниципалитетом Амстердама по отправке 2000 не забранных велосипедов в Украину. Решение о предоставлении нам доступа к городскому хранилищу велосипедов и разрешению выбрать оттуда велосипеды, принял городской совет", - говорится в сообщении.

Еще часть велосипедов в количестве 300 штук специально закуплена фондом для передачи в Украину.

Первые партии велосипедов, предоставленные из Амстердама, будут распространяться между местными общинами Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей Украины. Позже к программе присоединятся больше общин и волонтерских организаций.

Напомним, что Нидерланды и Дания поддержат предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.