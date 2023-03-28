Зеленский планирует посетить Польшу

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может приехать с необъявленным визитом в Варшаву. Дату поездки будут держать в секрете до последнего момента из соображений безопасности.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, пишет польское издание PAP.

По его словам, визит Зеленского в Варшаву может состояться уже в ближайшее время, а подготовка визита будет проходить тайно.

"Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, но не будем спешить. Мы, конечно, не будем объявлять об этом визите, как это обычно происходит. Такого заявления не будет из соображений безопасности", - отметил Яблонский.

Он также рассказал, что сейчас идет работа над подготовкой к восстановлению Украины после окончания войны с Россией, в которой выразила готовность взять Польшу.

"Создается определенная система, на основе которой будет функционировать этот механизм, иногда называемый "планом Маршалла" для Украины". Уже несколько сотен компаний подали заявку на совместную платформу, которую мы создали, и в рамках которой проходит обмен информацией", - сказал Яблонский.

Напомним, 9 февраля по дороге в Киев из Брюсселя Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве.