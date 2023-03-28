Зеленський планує відвідати Польщу

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський може приїхати з неоголошеним візитом до Варшави. Дату поїздки триматимуть в секреті до останнього моменту з міркувань безпеки.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, пише польське видання PAP.

За його словами, візит Зеленського до Варшави може відбутися вже найближчим часом, а підготовка візиту відбуватиметься таємно.

"Я думаю, що це відбудеться найближчим часом, але не поспішатимемо. Ми, звичайно, не оголошуватимемо про цей візит, як це зазвичай відбувається. Такої заяви не буде, з міркувань безпеки", - зауважив Яблонський.

Він також розповів, що наразі триває робота над підготовкою до відновлення України після закінчення війни з Росією, в якому виявила готовність взяти Польща.

"Створюється певна система, на основі якої функціонуватиме цей механізм, який іноді називають "планом Маршалла" для України". Вже кілька сотень компаній подали заявку на спільну платформу, яку ми створили, і в рамках якої відбувається обмін інформацією", - сказав Яблонський.

Нагадаємо, 9 лютого по дорозі в Київ з Брюсселя Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Жешуві.