Польские фермеры блокируют железную дорогу для недопуска зерна из Украины

С утра польские фермеры блокируют железнодорожные пути в Грубешове, по которым зерно из Украины попадает в Польшу.

Об этом сообщает RMF24.

Фермеры отказались от планов блокирования польско-украинского пограничного перехода в Дорогуске, поскольку такая форма акции не была согласована с "Солидарностью". Руководители сельскохозяйственных организаций не доверяют обещаниям нового министра сельского хозяйства Роберта Телюса остановить поток украинского зерна в страну.

Как сказал глава "Агросоюза" Михал Колодзейчак, акция протеста объявлена на семь дней, но фермеры готовы ее продлить.

"Мы хотим прекратить его (протест) как можно скорее. Мы хотим результатов", - добавил профсоюзный деятель.

План Телюса основывается на заявлении Украины о том, что она скоро прекратит поставки зерна в Польшу, но когда будет конкретика – неизвестно. Также непонятно, как министр планирует избавиться от излишков зерна из Польши и отправить его по всему миру или, как он говорит, распределить его в Европе. По его словам, с польского рынка нужно "убрать" около 4 миллионов тонн зерна.

11 апреля Телюс объявил, что обратится к своим коллегам из Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии, чтобы совместно обратиться в ЕС с просьбой пересмотреть, начиная с июня, вопросы тарифов.

Между тем журналистка RMF в Брюсселе сообщила, что для того, чтобы заблокировать продолжение беспошлинной торговли с Украиной, Польша должна создать блокирующее меньшинство, что вряд ли произойдет. Более того, Польша пока не подает заявки на это.

Напомним, ранее министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телюс и Николай Сольский встретились на пограничном переходе Дорогуск, чтобы обсудить проблему накопившегося на складах украинского зерна. Протестующие фермеры объявили, что после Пасхи заблокируют на три дня переход.

Новоназначенному Телюсу поставлена задача значительно повысить контроль за зерновой логистикой из Украины. В стране мотивируют это борьбой со спекуляциями на зерновом рынке.