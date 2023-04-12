Польські фермери блокують залізницю для недопуску зерна з України

З ранку польські фермери блокують залізничну колію в Грубешові, якою зерно з України потрапляє до Польщі.

Про це повідомляє RMF24.

Фермери відмовилися від планів блокування польсько-українського прикордонного переходу в Дорогуську, оскільки така форма акції не була узгоджена з "Солідарністю". Керівники сільськогосподарських організацій не довіряють обіцянкам нового міністра сільського господарства Роберта Телюса зупинити потік українського зерна до країни.

Як сказав голова "Агросоюзу" Міхал Колодзейчак, акція протесту оголошена на сім днів, але фермери готові її продовжити.

"Ми хочемо припинити його (протест) якнайшвидше. Ми хочемо результатів", - додав профспілковий діяч.

План Телюса ґрунтується на заяві України про те, що вона незабаром припинить поставки зерна до Польщі, але коли буде конкретика - невідомо. Також незрозуміло, як міністр планує позбутися надлишків зерна з Польщі і відправити його по всьому світу, або, як він каже, розподілити його в Європі. За його словами, з польського ринку потрібно "прибрати" близько 4 мільйонів тонн зерна.

11 квітня Телюс оголосив, що звернеться до своїх колег з Чехії, Румунії, Болгарії та Словаччини, щоб спільно звернутися до ЄС з проханням переглянути, починаючи з червня, питання тарифів.

Тим часом журналістка RMF у Брюсселі повідомила, що для того, щоб заблокувати продовження безмитної торгівлі з Україною, Польща мала б створити блокуючу меншість, що навряд чи станеться. Більше того, Польща поки що не подає заявки на це.

Нагадаємо, раніше міністри сільського господарства Польщі та України Роберт Телюс і Микола Сольський зустрілися на прикордонному переході Дорогуськ, щоб обговорити проблему українського зерна, яке накопичилося на складах. Протестуючі фермери оголосили, що після Пасхи заблокують на три дні перехід.

Новопризначеному Телюсу поставлено завдання значно підвищити контроль за зерновою логістикою з Україною. В країнї мотивують це боротьбою зі спекуляціями на зерновому ринку.