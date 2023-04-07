В Польше усилят контроль над зерновой логистикой из Украины

Новоназначенному министру аграрной промышленности в Польше Роберту Телусу поставлена задача значительно повысить контроль за зерновой логистикой из Украины. В стране мотивируют это борьбой со спекуляциями на зерновом рынке.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после импорта зерна из Украины на польском рынке возникли определенные трудности, негативно отразившиеся на интересах польских фермеров, сообщает Polskie Radio.

Президент отметил, что решение проблемы украинского зерна является одной из задач, стоящих перед министерством.

Отмечается, что усилить контроль поступления украинского зерна стоит для того, чтобы не было спекуляций в этом вопросе и таких действий, связанных с нарушением закона.

"Я говорил об этом с президентом Зеленским, говорил ему, что для нас это проблема, для наших аграриев и что в будущем мы должны решить эти вопросы", - рассказал Дуда.

Польша – одна из стран, которая предложила свою территорию для транзита украинского продовольствия в морские порты. Однако, как оказалось, это породило в этой стране определенные проблемные тенденции, которые могут иметь в дальнейшем серьезные негативные последствия.

Польские фермеры даже угрожали сорвать визит в Польшу президента Владимира Зеленского.

Однако Зеленский заявил, что во время встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким нашли выход проблемы экспорта украинского зерна в Польшу.

"Мы обсуждали вопросы наших фермеров - польских и украинских. Мы нашли выход, я считаю, что в ближайшие дни, неделями мы окончательно решим все вопросы, потому что не может быть каких-либо сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина ", – сказал он.

Напомним, предыдущий министр АПК Польши Генрик Ковальчик подал в отставку с должности министра сельского хозяйства Польши из-за протестов польских фермеров, недовольных тем, что украинское зерно не перевозится транзитом дальше, а оседает в Польше, снижая тем самым закупочные цены на зерно.