"Сложнее всего сейчас украинским фермерам": Сольский выступил с заявлением из-за решения Польши относительно украинского зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, возглавляемое Николаем Сольским, на фоне решения Польши ввести запрет на импорт украинского зерна заявило, что выступает за открытое, конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в соответствии с Соглашениями об ассоциации и свободной торговле между Украиной и ЕС.

Заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

"Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях" от российских мин. При этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к нуждам польских коллег, надеются на взаимопонимание и ожидают конструктивного диалога для принятия согласованного решения", — отметили в министерстве.

Там подчеркивают, что решения Варшавы противоречат достигнутым договоренностям. Речь идет о том, что недавно стороны согласовали, что 4 культуры: пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до 1 июля 2023 будут экспортироваться через Польшу только транзитом.

Затем согласовали другие детали и текст меморандума о взаимопонимании.

"В настоящее время решение разного рода вопросов односторонними кардинальными действиями не ускорит положительное решение ситуации. Мы подчеркиваем, что между нашими государствами и субъектами хозяйствования не должно быть никаких недоразумений", — отметили в Минагрополитики.

Ведомство заявило, что открыто предлагает польским коллегам согласовать новый меморандум о взаимопонимании, учитывающий интересы обеих сторон. Украина также готова проводить тщательное расследование злоупотреблений, которые могли произойти в этом вопросе и привели к нынешней ситуации.

В то же время польская сторона отмечает, что при принятии решения учли разницу между польским и украинским сельским хозяйством.

Напомним, в Польше возник конфликт между фермерами и властями, ведь аграрии начали выходы на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, снижавших цены на их продукцию. Впоследствии власти страны сообщили о приостановлении импорта украинского зерна. Однако протесты фермеров не закончились после этого. Аграрии требовали более решительных действий.