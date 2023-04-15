"Найскладніше зараз українським фермерам": Сольський виступив із заявою через рішення Польщі заборонити імпорт українського зерна

Міністерство аграрної політики та продовольства України, яке очолює Микола Сольський, на тлі рішення Польщі запровадити заборону на імпорт українського зерна заявило, що виступає за відкриту, конструктивну і взаємовигідну співпрацю відповідно до Угод про асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Заяву опублікувала пресслужба відомства.

"Ми розуміємо, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошуємо, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України. Саме на території України йде війна, саме українські фермери зазнають колосальних збитків від війни росії проти України, і саме українські фермери гинуть на своїх полях від російських мін. При цьому українські агровиробники з розумінням ставляться до потреб польських колег, сподіваються на взаєморозуміння та очікують конструктивного діалогу для прийняття узгодженого рішення", — зазначили у міністерстві.

Там підкреслюють, що рішення Варшави протирічать досягнутим домовленостям. Йдеться про те, що нещодавно сторони погодили, що 4 культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року експортуватимуться через Польщу лише транзитом.

Згодом погодили інші деталі та текст меморандуму про взаєморозуміння.

"В даний час, вирішення різного роду питань односторонніми кардинальними діями не прискорить позитивного вирішення ситуації. Ми наголошуємо, що між нашими державами та суб’єктами господарювання не повинно бути жодних непорозумінь", —зазначили у Мінагрополітики.

Відомство заявило, що відкрито пропонує польським колегам узгодити новий емморандум про взаєморозуміння, який врахує інтереси обох сторін. Україна також готова проводити ретельне розслідування зловживань, які могли мати місце в цьому питанні і призвели до нинішньої ситуації.

Водночас польська сторона зазначає, що при прийнятті рішення урахували різницю між польським та українським сільським господарством.

Нагадаємо, в Польщі виник конфлікт між фермерами та владою, адже аграрії почали виходи на протести з вимогою врегулювати ситуацію з поставками дешевого українського зерна, які знижували ціни на їхню продукцію. Згодом влада країни повідомила про призупинення імпорту українського зерна. Проте протести фермерів не закінчилися після цього. Аграрії вимагали більш рішучих дій.