Польща хоче створити експериментальний КПП на кордоні з Україною: буде прискорений пропуск вантажівок

Польща вивчає можливість створення експериментального контрольно-пропускного пункту на кордоні з Україною, де буде прискорене проходження вантажівок. Про це заявив член правління Польського агентства інвестицій і торгівлі (ПАІТ) Ґжеґож Осташ, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на такому КПП міг би діяти спільний контроль вантажів польськими та українськими прикордонниками.

Осташ розповів, шо нині в Україні ведуть бізнес 870 польських компаній, і Польща зацікавлена в розвитку співпраці з українськими фірмами.

"Ми збираємо пропозиції та зауваження від польського бізнесу щодо того, як можна було б спростити ведення бізнесу в Україні. Усі пропозиції українській владі передасть урядова уповноважена з питань розвитку польсько-української співпраці Ядвіга Емілевич", – сказав він.

Крім того, ПАІТ створило реєстр польських компаній, які планують виходити на український ринок і брати участь у програмах із відновлення країни. За даними агентства, зацікавленість у співпраці з українським бізнесом висловили понад 2 500 підприємств та організацій.