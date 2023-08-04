Тестирование "єЧерги" для автобусов запускают еще в одном КПП на границе с Польшей

Движение автобусов регулярных рейсов через международный автомобильный пункт пропуска "Устилуг – Зосин" уже с 7 августа будет возможно только по записи в электронной очереди пересечения границы на сайте echerha.gov.ua.

Как сообщает Государственная служба по безопасности на транспорте, регистрация на прохождение границы начнется для автоперевозчиков в воскресенье, 6 августа. На график движения автобусов нововведение не повлияет.

Перевозчикам, зарегистрировавшимся в онлайн-очереди, нужно будет прибыть в пункт пропуска в предусмотренное автобусным маршрутом время. Во время тестового периода система не будет предлагать время въезда на пункт пропуска для автобусов.

Для бронирования места в "єЧерзі" водителю автобуса нужно на сайте echerha.gov.ua нажать "Стать в очередь"; выбрать "Автобус" и нажать "Стать в очередь"; затем выбрать пункт пропуска "Устилуг – Зосин. Для автобусов"; заполнить данные водителя и данные автобуса; проверить все внесенные данные и еще раз нажать "Стать в очередь".

Если водителю понадобится больше времени на дорогу, он сможет продлить очередь, но только один раз – на 4, 6, 8 или 10 часов. Данные о водителе или транспортном средстве можно изменить также лишь один раз. При этом место в очереди будет сохранено.

Напомним, что первым пунктом пропуска, в котором начали тестировать электронную очередь, с 1 августа стал КПП "Ягодин - Дорогуск", также на польской границе. Для этого Кабинет министров накануне внес изменения в соответствующее постановление об особенностях эксперимента по применению "єЧерги".

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