В пяти пунктах пропуска на границе заработает электронная очередь для автобусов

В пяти пунктах пропуска в трех областях Украины со следующей недели заработает тестирование услуги єЧерга для пересечения границы пассажирских автобусов.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что тестирование услуги єЧерга для автобусов будет распространено еще на пять пунктов пропуска во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях. В общей сложности тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы.

“За три недели тестирования новой услуги для автобусов в Волынской области границу за записью пересекло около тысячи автобусов. В то же время, этап тестирования позволяет нам фиксировать пиковые часы и дни на пункте пропуска, чтобы планировать опцию слотирования для регулярных и нерегулярных маршрутов. Это значит, что водители в дальнейшем смогут выбирать конкретное время для пересечения границы, например, временной слот с 10 до 12 часов дня или другой”, – объяснил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Кроме пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Устилуг - Зосин", тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:

Краковец – Корчевая (Львовская область)

Шегини – Медика (Львовская область)

Порубное – Сирет (Черновицкая область)

Мамалыга – Кривая (Черновицкая область)

Чоп – Захонь (Закарпатская область).

Как отмечают в Мининфраструктуры, во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с понедельника, 21 августа, в Закарпатской – со среды, 23 августа.

Чтобы пересечь границу данные водителя и автобуса должны быть внесены в систему. Для этого стоит зарегистрироваться на сайте єЧерга и выбрать нужный пограничный переход.

Регистрация будет доступна за день до старта движения, то есть 20 августа для пунктов пропуска из Львовской и Черновицкой областей и 22 августа для Закарпатской области.

Как отмечают в Мининфраструктуры, речь идет как и о регулярных автобусных маршрутах, так и нерегулярных. Таким образом, все автобусы, пересекающие указанные пункты пропуска, должны быть зарегистрированы в системе.

Напомним, что первым пунктом пропуска, в котором начали тестировать электронную очередь, с 1 августа стал КПП "Ягодин - Дорогуск" на польской границе.

С 7 августа движение автобусов регулярных рейсов через международный автомобильный пункт пропуска "Устилуг – Зосин" стало возможным только по записи в электронной очереди.