Блокування кордону польськими перевізниками: як Україна планує вирішувати проблему

Польща залишається для України ключовим партнером у сфері вантажних перевезень, а проблему блокування кордону її перевізниками слід вирішувати шляхом переговорів.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише Радіо Свобода.

"Попри всі економічні складнощі, ми маємо спокійно до цього ставитись, вести переговори, пояснювати, що ми також зацікавлені в тому, щоб підвищувати якість цього ринку – ринку перевозу вантажів", – підкреслив Подоляк.

Він зауважив, що для України Польща є "ключовим транзитивним партнером", через який йде постачання всього необхідного.

"Маємо шукати баланс, і я думаю, нам це вдасться", – переконаний Подоляк.

Польські перевізники планують страйк

Польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні. Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

Причиною страйку вони назвали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Акція протесту розпочнеться 6 листопада.

Один з організаторів страйку, підприємець Томаш Борковський, повідомив в інтерв’ю "Радіо Свобода", що учасники будуть пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт. Заборона руху стосується тільки вантажівок.

Очікується, що в блокуванні кордону візьмуть участь близько 300 польських перевізників. Кордон обіцяють перекривати, поки не будуть виконані їхні вимоги. За словами перевізників, дозвіл на проведення пікету є аж до 3 січня 2024 року.

Польські перевізники вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що переважна більшість вимог польських перевізників, які можуть призвести до блокування низки пунктів пропуску на україно-польському кордоні, є нереалістичними.

"Вимоги польських перевізників нереалістичні – складається враження, що вони не мають бажання розвʼязати проблему. Але й реальної проблеми ж насправді немає", – сказав Деркач.