В Украине утвердили порядок и методологию оценки проектов со значительными инвестициями

12 марта Кабинет министров утвердил порядок и методологию оценки проектов со значительными инвестициями с целью привлечения средств для экономического восстановления страны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Принятые изменения включают в себя детализацию процедуры оценки, список необходимых документов и этапы переговоров по заключению специальных инвестиционных соглашений.

По его словам, одними из самых перспективных для инвестирования отраслей являются ОПК, аграрная переработка, разработка природных ресурсов, энергетика и цифровые технологии.

"Правительство осуществляет целый комплекс мер по формированию благоприятной инвестиционной среды. Государственно-частное партнерство, индустриальные парки, дерегуляция, цифровизация, страхование рисков..." - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительственный офис UkraineInvest, сопровождающий крупные инвестпроекты, сейчас осуществляет сопровождение проектов на общую сумму 1,36 млрд евро, но ожидается, что их будет гораздо больше.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, по новому порядку, инвесторы могут делать значительные вложения еще до подачи заявки в Министерство экономики, при этом должны подать соответствующие документы, подтверждающие объем инвестиций. Также обновлены положения о прекращении оценки на начальном этапе и уточнены полномочия государственных органов при оценке.

Также установлена процедура доработки поданных документов на втором этапе оценки и предусмотрены переговоры по усовершенствованию специального инвестиционного договора.

Напомним, президент Владимир Зеленский 12 сентября подписал изменения в закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Эти нововведения должны улучшить условия для бизнеса. Среди основных нововведений – уменьшение требований по размеру значительных инвестиций с 20 млн. евро до 12 млн. евро.

Согласно изменениям, инвесторы смогут приступить к реализации проекта за 12 месяцев до даты подачи заявки на получение государственной поддержки, предусмотренной законом, и внести инвестиции на предпроектные работы (объем средств на это не должен превышать 25% от общего размера значительных инвестиций).

Что такое UkraineInvest

UkraineInvest – правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций, созданный в 2016 году для привлечения новых и помощи существующим инвесторам в расширении своего бизнеса в Украине. UkraineInvest оказывает инвесторам комплексную поддержку, которая включает в себя надежную и актуальную информацию, консультации по ведению бизнеса в Украине, выделение оптимальных инвестиционных возможностей, содействие коммуникации инвесторов с правительственными агентствами всех уровней, а также помощь в решении системных проблем, с которыми инвесторы могут столкнуться.