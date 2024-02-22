Верховная Рада поддержала создание специальной комиссии по защите прав инвесторов

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 22 февраля приняла Постановление №10430 об образовании Временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по защите прав инвесторов.

Об этом идет речь на сайте парламента.

Соответствующий проект постановления поддержали 307 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, ВСК необходима для адаптации и имплементации передового опыта в инвестиционной деятельности, анализа существующих препятствий и формирования комплексной стратегии улучшения инвестиционной деятельности в Украине.

Основные задачи ВСК:

1) подготовка и представление на рассмотрение Верховной Рады Украины в установленном порядке законодательных инициатив по защите прав инвесторов, обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от формы собственности, а также эффективного инвестирования в экономику Украины, развития международного экономического сотрудничества и интеграции;

2) определение приоритетных направлений усовершенствования законодательства о создании условий для инвестиционной деятельности;

3) обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);

4) осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами по содействию созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.

Согласно Постановлению, количественный состав ВСК составит 15 народных депутатов Украины. Ее председателем будет назначен народный депутат Галина Янченко (фракция "Слуга народа"), заместителем - народный депутат Лариса Билозир (депутатская группа "Доверие").

Срок деятельности Временной специальной комиссии – один год со дня ее образования.

Напомним, кроме этого Постановления на заседании 22 февраля Верховная Рада приняла три важных законопроекта - № 5865 ("О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и некоторых других законодательных актов Украины по регулированию и надзору на рынках капитала) и организованных товарных рынках"), № 5593-д ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство") и № 9266 ("О введении электронных аграрных расписок").

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