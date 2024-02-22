Верховна Рада підтримала створення спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів

Верховна Рада України на пленарному засіданні 22 лютого прийняла Постанову №10430 про утворення Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Відповідний проєкт постанови підтримали 307 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, ТСК потрібна для адаптування та імплементації передового досвіду у інвестиційній діяльності, аналізу існуючих перешкод та формування комплексної стратегії поліпшення інвестиційної діяльності в Україні.

Основні завдання ТСК:

1) підготовка та подання на розгляд до Верховної Ради України в установленому порядку законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції;

2) визначення пріоритетних напрямів вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності;

3) забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);

4) здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.

Згідно з Постановою, кількісний склад ТСК становитиме 15 народних депутатів України. Її головою буде призначено народного депутата Галину Янченко (фракція "Слуга народу"), заступником – народного депутата Ларису Білозір (депутатська група "Довіра").

Строк діяльності Тимчасової спеціальної комісії — один рік з дня її утворення.

Нагадаємо, окрім цієї Постанови на засіданні 22 лютого Верховна Рада ухвалила три важливих законопроєкти - № 5865 ("Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках"), № 5593-д ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава") і № 9266 ("Про введення електронних аграрних розписок").

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