В Україні затвердили порядок і методологію оцінки проєктів зі значними інвестиціями

12 березня Кабінет міністрів України затвердив порядок та методологію оцінки проектів зі значними інвестиціями з метою залучення коштів для економічного відновлення країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Ухвалені зміни включають деталізацію процедури оцінки, список необхідних документів та етапи переговорів щодо укладання спеціальних інвестиційних угод.

За його словами, наразі одними з найперспективніших для інвестування галузей є ОПК, аграрна переробка, розробка природних ресурсів, енергетика та цифрові технології.

"Уряд здійснює цілий комплекс заходів для формування сприятливого інвестиційного середовища. Державно-приватне партнерство, індустріальні парки, дерегуляція, цифровізація, страхування ризиків..." - наголосив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що урядовий офіс UkraineInvest, який супроводжує великі інвестпроєкти наразі здійснює супровід проектів на загальну суму 1,36 млрд євро, але очікується, що їх буде набагато більше.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, за новим порядком, інвестори можуть робити значні вкладення ще до подачі заявки в Міністерство економіки, при цьому мають подати відповідні документи, що підтверджують обсяг інвестицій. Також оновлено положення щодо припинення оцінки на початковому етапі та уточнено повноваження державних органів під час оцінювання.

Також встановлено процедуру доопрацювання поданих документів на другому етапі оцінки та передбачено переговори щодо удосконалення спеціального інвестиційного договору.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 12 вересня підписав зміни до закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні". Ці нововведення мають покращити умови для бізнесу. Серед основних нововведень – зменшення вимог щодо розміру значних інвестицій з 20 млн євро до 12 млн євро.

Згідно із змінами, інвестори зможуть розпочати реалізацію проєкту за 12 місяців до дати подання заявки на отримання державної підтримки, передбаченої законом, і внести інвестиції на передпроєктні роботи (обсяг коштів на це не має перевищувати 25% від загального розміру значних інвестицій).

Що таке UkraineInvest

UkraineInvest – урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, який був створений у 2016 році для залучення нових та допомозі існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні. UkraineInvest надає інвесторам комплексну підтримку, яка включає надійну та актуальну інформацію, консультації щодо ведення бізнесу в Україні, виокремлення оптимальних інвестиційних можливостей, сприяння комунікації інвесторів із урядовими агенціями усіх рівнів, а також допомогу у вирішенні системних проблем, з якими інвестори можуть зіткнутися.