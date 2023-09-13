Закон про інвестнянь. Зеленський підписав зміни, які мають покращити умови для бізнесу

Президент Володимир Зеленський 12 вересня підписав зміни до закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні". Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

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Серед основних нововведень – зменшення вимог щодо розміру значних інвестицій з 20 млн євро до 12 млн євро.

Також тепер необхідно буде створити щонайменше 50 робочих місць із середньою зарплатою, розмір якої не менш як на 15% перевищує розмір середній показник оплати за відповідним видом діяльності у регіоні. Раніше було передбачено створення від 80 таких робочих місць.

Передбачається, що інвестори зможуть розпочати реалізацію проєкту за 12 місяців до дати подання заявки на отримання державної підтримки, передбаченої законом, і внести інвестиції на передпроєктні роботи (обсяг коштів на це не має перевищувати 25% від загального розміру значних інвестицій).

Крім того, закон дозволить доопрацьовувати документи, подані заявником, протягом 15 днів, а також проводити переговори щодо умов спеціального інвестиційного договору протягом двох місяців.

Інвестиційні няні: що це

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про інвестнянь ще в грудні 2020 року. Ним передбачено, що проєкти зі значними інвестиціями звільняються від сплати деяких податків. Такі проєкти мають реалізовуватися, зокрема, у сферах:

переробної промисловості (крім виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв);

видобутку для подальшої переробки та /або збагачення корисних копалин (крім кам'яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу);

транспорту;

складського господарства;

поштової та кур'єрської діяльності;

освіти;

охорони здоров'я;

мистецтва;

культури;

спорту;

туризму.

У серпні 2021-го виконавчий директор Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цівкач заявляв, що в 2022 році завдяки відповідному закону планується залучити 1,5-2 млрд доларів, а надалі – 3 млрд доларів щорічно.

Однак у лютому 2023 року нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що протягом двох років після підписання закону про інвестнянь Україна фактично не залучила жодних коштів у межах цієї програми.

Він пояснив, що три із пʼяти заявок, які отримало Мінекономіки, "забуксували" через війну, тому компанії актуалізовують розрахунки та/чи чекають завершення активної фази бойових дій. Однак ще дві заявки надійшли вже наприкінці грудня 2022-го – на початку січня 2023 років. Загалом по всіх проєктах було заплановано інвестиції на 11,075 млрд гривень.