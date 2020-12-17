Рада приняла закон о "нянях" для инвестпроектов от €20 млн

Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении закон о господдержке инвестпроектов со значительными (от 20 млн евро) инвестициями, предусматривающий, в частности, освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов. За соответствующий законопроект №3760 проголосовало 252 депутата.

Как передает "Интерфакс-Украина", в редакции документа ко второму чтению эквивалент суммы "значительных инвестиций" был снижен с 30 млн до 20 млн евро. Также ко второму чтению профильный комитет предложил расширить перечень сфер для проектов, которые могут претендовать на такую господдержку.

В редакции законопроекта ко второму повторному чтению указано, что инвестиционный проект со значительными инвестициями должен реализовываться, в частности, в сферах: перерабатывающей промышленности (кроме производства и оборота табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи для дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), обращения с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сферы.

Как подчеркнула в ходе обсуждения законопроекта нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина, одна из поддержанных профильным комитетом поправок дополнительно устанавливает в переходных положениях закона возможность предоставления господдержки инвесторам в сфере обогащения железной руды.

Документ предусматривет, что на господдержку могут рассчитывать проектысо сроком реализации проекта до пяти лет, создающие не менее 80 рабочих мест с зарплатой на 15% выше средней зарплаты в регионе. Общий объем господдержки для новых инвестпроектов может составлять до 30% от их объема.

Ко второму повторному чтению депутаты также уточнили термин специального инвестиционного договора: это соглашение, заключенное между Кабинетом министров, инвестором со значительными инвестициями, заявщиком и органом местного самоуправления (в случае предоставления им господдержки).

Как указало главное юридическое управление аппарата Рады в своем заключении к законопроекту, его нормы предоставляют преференции по неуплате налогов и сборов, что идет в разрез с меморандумом с Международным валютным фондом, подписанным 2 июня 2020 года.

Документом также предусмотрена специальная правительственная уполномоченная организация, которая будет заниматься сопровождением этих инвестпроектов, помощи инвесторам от начала проекта и в течение всего времени их продолжительности (благодаря этому его также называют законом об инвестиционных нянях).

В свою очередь, принятие закона, инициированного Владимиром Зеленским, поприветствовали в Офисе президента. Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, закон вводит конкурентные со странами-соседями условия для стимулирования привлечения как внутренних, так и международных инвесторов, что позволит после кризисного 2020 года восстановить инвестиционную активность в Украине.

Напомним, в январе-октябре 2020 года чистые прямые иностранные инвестиции в Украину составили 221 млн долларов, показав падение в 20 раз, по сравнению с 4,5 млрд долларов за аналогичный период 2019 года.