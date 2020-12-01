Политика и экономика 10 минут назад

Рада отправила законопроект об "инвестиционных нянях" на доработку

Нардепы предложили расширить перечень сфер для проектов, которые могут претендовать на господдержку, однако эти поправки не набрали необходимого количества голосо

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

1 декабря Верховная Рада не поддержала во втором чтении и отправила на доработку законопроект №3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемый законопроект об инвестнянях).

Законопроект, который предполагает, в частности, освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов, поддержали 44 народных депутата при необходимых 226 голосах.

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В частности, нардепы предложили расширить перечень сфер для проектов, которые могут претендовать на такую господдержку. Однако эти поправки не набрали необходимого количества голосов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме:

налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования (оборудование);

предоставления права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы за специальными условиями;

обеспечения объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и так далее) путем строительства / реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

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При этом, общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Требования к инвестиционным проектам и инвесторов, которым может предоставляться государственная поддержка:

– размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалент 30 млн евро;

– проект должен реализовываться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);

– в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее, чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;

– срок реализации проекта не должен превышать 5 лет;

– законопроект также предусматривает заключение специального инвестиционного договора между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

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Документ также должен регламентировать процедуры подготовки заявок и принятия решения о целесообразности или нецелесообразности заключения специального инвестиционного договора.

Кроме этого, проект закона предусматривает определение гарантий прав инвесторов, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди инструментов, к которым Украина прибегнет для привлечения инвесторов — так называемая "инвестиционная няня" и налоговые каникулы.

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