Рада отправила законопроект об "инвестиционных нянях" на доработку

1 декабря Верховная Рада не поддержала во втором чтении и отправила на доработку законопроект №3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемый законопроект об инвестнянях).

Законопроект, который предполагает, в частности, освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов, поддержали 44 народных депутата при необходимых 226 голосах.

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В частности, нардепы предложили расширить перечень сфер для проектов, которые могут претендовать на такую господдержку. Однако эти поправки не набрали необходимого количества голосов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме:

налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования (оборудование);

предоставления права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы за специальными условиями;

обеспечения объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и так далее) путем строительства / реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

При этом, общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Требования к инвестиционным проектам и инвесторов, которым может предоставляться государственная поддержка:

– размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалент 30 млн евро;

– проект должен реализовываться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);

– в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее, чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;

– срок реализации проекта не должен превышать 5 лет;

– законопроект также предусматривает заключение специального инвестиционного договора между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Документ также должен регламентировать процедуры подготовки заявок и принятия решения о целесообразности или нецелесообразности заключения специального инвестиционного договора.

Кроме этого, проект закона предусматривает определение гарантий прав инвесторов, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди инструментов, к которым Украина прибегнет для привлечения инвесторов — так называемая "инвестиционная няня" и налоговые каникулы.