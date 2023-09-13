Закон об инвестнянях. Зеленский подписал изменения, которые должны улучшить условия для бизнеса

Президент Владимир Зеленский 12 сентября подписал изменения в закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

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Среди основных нововведений – уменьшение требований касательно размера значительных инвестиций с 20 млн евро до 12 млн евро.

Также теперь необходимо будет создать не менее 50 рабочих мест со средней зарплатой, размер которой не менее чем на 15% превышает размер среднего показателя оплаты по соответствующему виду деятельности в регионе. Ранее было предусмотрено создание от 80 таких рабочих мест.

Предполагается, что инвесторы смогут приступить к реализации проекта за 12 месяцев до даты подачи заявки на получение государственной поддержки, предусмотренной законом, и внести инвестиции на предпроектные работы (объем средств на это не должен превышать 25% от общего размера значительных инвестиций).

Кроме того, закон позволит дорабатывать документы, поданные заявителем, в течение 15 дней, а также проводить переговоры по условиям специального инвестиционного договора в течение двух месяцев.

Инвестиционные няни: что это

Верховная Рада приняла законопроект об инвестнянях еще в декабре 2020 года. Им предусмотрено, что проекты со значительными инвестициями освобождаются от уплаты некоторых налогов. Такие проекты должны реализовываться, в частности, в сферах:

перерабатывающей промышленности (кроме производства и оборота табачных изделий, этилового спирта, коньячного и плодового, алкогольных напитков);

добычи для дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа);

транспорта;

складского хозяйства;

почтовой и курьерской деятельности;

образования;

здравоохранения;

искусства;

культуры;

спорта;

туризма.

В августе 2021-го исполнительный директор Правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) Сергей Цивкач заявлял, что в 2022 году благодаря соответствующему закону планируется привлечь 1,5-2 млрд долларов, а в дальнейшем – 3 млрд долларов ежегодно.

Однако в феврале 2023 года нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что в течение двух лет после подписания закона об инвестициях Украина фактически не привлекла никаких средств в рамках этой программы.

Он пояснил, что три из пяти заявок, которые получило Минэкономики, "забуксовали" из-за войны, поэтому компании актуализируют расчеты и/или ожидают завершения активной фазы боевых действий. Однако еще две заявки поступили уже в конце декабря 2022-го – начале января 2023 года. В целом по всем проектам были запланированы инвестиции на 11,075 млрд гривен.