Уряд запустив механізм підтримки великих інвестиційних проєктів: як це працює

15 березня уряд затвердив процедуру компенсації вартості зведених інвесторами об'єктів інженерних комунікації і об’єктів інфраструктури, а також – витрат на підключення до мереж, що є ключовою умовою для підтримки інвесторів.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням, інвестиційні проекти зі значними інвестиціями можуть розраховувати на державну підтримку, якщо їхня вартість перевищує 12 млн євро і вони реалізуються протягом до 5 років у ключових галузях.

"Тобто, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати.Крім того, інвестор тепер матиме можливість отримати і компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж", - розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Заявники мають надати до Мінекономіки документацію для оцінки проекту, після чого може бути укладено спеціальний інвестиційний договір.

"Це критично важливо для залучення інвестицій, що сприятиме відновленню та розвитку країни. Ми надаємо комплексну підтримку інвесторам, готовим реалізовувати масштабні проекти в Україні, включаючи сприяння, податкові канікули, компенсації вартості об’єктів інфраструктури. Для цього в бюджеті цього року передбачено 3 мільярди гривень", - заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Для отримання підтримки інвесторам надається допомога у вигляді земельних ділянок, компенсації витрат на інфраструктуру, податкових пільг, безмитного імпорту обладнання тощо. Проекти мають сприяти створенню нових високооплачуваних робочих місць та розвитку виробництва.

Які проєкти можуть отримати компенсацію

Держава пропонує інвесторам різноманітні форми підтримки, які можуть досягати до 30% загальної вартості значного інвестиційного проекту, включаючи:

Ексклюзивне право на використання земельних ділянок, що належать державі чи місцевій громаді;

Компенсацію за зведення інфраструктурних об’єктів та витрати на приєднання до мереж;

Податкові преференції;

Можливість безмитного імпорту обладнання, необхідного для реалізації проекту;

Відшкодування втрат у лісовому господарстві.

Інвестиційні проекти повинні передбачати будівництво нових, модернізацію існуючих об’єктів, введення нових технічних або технологічних рішень, а також створення додаткових робочих місць з заробітною платою, що на 15-50% перевищує середній рівень по регіону для аналогічного виду діяльності.

Тобто, інвестор повинен створити:

10 нових робочих місць із заробітною платою щонайменше на 50% вищою за середню зарплату в регіоні за таким же видом діяльності;

або 30 нових робочих місць із зарплатою щонайменше на 30% вищою за середню зарплату в регіоні за таким же видом діяльності;

або 50 нових робочих місць із зарплатою щонайменше на 15% вищою за середню зарплату в регіоні за таким же видом діяльності.

Нагадаємо, 12 березня Кабінет міністрів України затвердив порядок та методологію оцінки проектів зі значними інвестиціями з метою залучення коштів для економічного відновлення країни, а 12 вересня президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні".

Ці нововведення мають покращити умови для бізнесу. Серед основних нововведень – зменшення вимог щодо розміру значних інвестицій з 20 млн євро до 12 млн євро.