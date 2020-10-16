Google научился искать песню, текст которой вы забыли

Функцией поиск в Google ежедневно пользуется более миллиарда человек. Компания постоянно работает над усовершенствованием программного обеспечения, но, несмотря на это, каждый день возникает 15% запросов, с которыми Google никогда не сталкивался. Чтобы не отставать от постоянно меняющихся запросов, источников информации и способов представления результатов, компания использует возможности искусственного интеллекта.

Из анонсированного набора обновлений в поисковой системе, самым интересным можно назвать функцию Hum to Search. Она предназначена для поиска песен и, в принципе, похожа на Shazam или Soundhound. Но, чтобы найти песню, пользователю не нужно включать музыку — он может просто "промурлыкать" мелодию, сообщает Google.

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Можно промурлыкать, насвистеть или пропеть мотив в течение 10-15 секунд, нажав на значок микрофона в строке поиска и произнести фразу "поиск песни" или вопрос "что это за песня?" Затем алгоритм машинного обучения определит потенциальные совпадения, даже если вы пропели, не совсем попадая в ноты и выдаст результаты, из которых вы сможете выбрать подходящий.

Кроме того, Google анонсировал новый алгоритм проверки орфографии для исправления любых ошибок в строке поиска, а также возможность индексировать определенные отдельные отрывки с веб-страниц. Например, если вам нужно найти функции видеокамеры, а результат содержится в развернутом обзоре из 4000 слов, Google поможет вам найти нужный отрывок.

Еще одно обновление касается Google Maps и связаны они с тем, что сейчас происходит в мире. Сегодня к походу по магазинам, прогулке или обеду в ресторане нужно готовится заранее и думать о соблюдении правил социального дистанцирования.

Возможность видеть информацию о загруженности заведения или магазина на Google Maps была одной из самых популярных функций с момента ее запуска в 2016 году. Во время пандемии она превратилась в важный инструмент, помогающий людям быстро понять, насколько загружено то место, куда они планируют идти.

В период с марта по май этого года использование функции возросло на 50%, и компания решила увеличить глобальный охват мест по всему миру — в пять раз по сравнению с июнем 2020 года. В перечень заведений входят открытые площадки, такие как пляжи и парки, различные магазины, заправочные станции, аптеки и т.д. Информация о загруженности будет отображаться прямо на карте. Скоро эта функция будет доступна для пользователей Android, iOS и компьютеров по всему миру, говорится в официальном блоге Google.

Кроме информации о загруженности мест, пользователи смогут ознакомиться с мерами безопасности, связанными с пандемией, которые предпринимаются в заведении (если они есть в принципе).

Также Google продолжает работать над выдачей результатов поиска по подтемам, соответствующим запросу, которые также могут иметь косвенное отношение к теме.