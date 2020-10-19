Google сворачивает сервис поиска близких людей

Американская корпорация Google с 1 декабря 2020 года прекратит работу сервиса "Доверенные контакты", который позволял запрашивать местоположение близких людей в экстренных ситуациях.

В письме, разосланном пользователям сервиса, предлагается пользоваться похожей функцией карт от Google, сообщает The Verge.

"Мы запустили приложение "Доверенные контакты" более трех лет назад, чтобы люди могли быть в курсе местонахождения своих близких. С тех пор мы встроили эту функциональность в "Передачу геоданных" в картах Google", — говорится в тексте письма.

При этом приложение "Доверенные контакты" уже недоступно в магазине Google Play.

В то же время отмечается, что "Доверенные контакты" и опция-преемник в картах Google работают по-разному.

Читайте также: Google запретит проводить платежи через сторонние приложения и кредитные карты

В частности, "Доверенные контакты" позволяли отправлять близким запрос на получение геолокации: получатель мог или поделиться своим местоположением, или ответить, что с ним все в порядке.

Что же касается аналогичной функции в картах Google, то она требует от пользователей постоянно передавать данные о местонахождении.

Ранее компания Google анонсировала набор обновлений, которые могут упростить поиск информации в Google Search, а также показать загруженность общественных мест на Google Maps.