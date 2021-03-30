Бизнес 20 минут назад

Сервисным центрам в Украине разрешат ремонтировать технику Apple

Участие в программе бесплатно: нужно лишь нанять сертифицированного Apple специалиста по ремонту

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Apple объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми центрами по ремонту техники по всему миру. Как говорится в сообщении компании, вскоре она станет доступной более чем в 200 странах — почти во всех странах, где продаются продукты Apple.

Программа была запущена в 2019 году и в 2020 году расширена на страны Европы и Канаду. Она дает поставщикам услуг по ремонту доступ к бесплатному обучению от Apple и к тем же оригинальным запчастям Apple, инструментам, руководствам по ремонту и диагностике для послегарантийного ремонта, что и авторизованные Apple поставщики ремонтных услуг (AASP) и магазины Apple Store.

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Приобретать запчасти и инструменты Apple квалифицированные поставщики услуг по ремонту смогут по той же цене, что и AASP.

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Отмечается, что сейчас работает уже более 1500 пунктов независимых сервисных центров, обслуживающих клиентов в США, Канаде и странах Европы, а также более 5 тысяч авторизированных центров Apple по всему миру.

"Участие в программе Apple Independent Repair Provider бесплатно. Чтобы соответствовать ее требованиям, поставщикам услуг по ремонту необходимо взять на себя обязательство нанять сертифицированного Apple специалиста по ремонту. Процесс сертификации прост и бесплатен", — заверяют в компании.

Начиная с текущей недели, могут подавать заявки заинтересованные сервисы по ремонту из следующих стран: Афганистан, Австралия, Бангладеш, Бутан, Бразилия, Бруней, Камбоджа, Острова Кука, Фиджи, Гуам, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Лаос, Макао, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Шри-Ланка, Тайвань, Таиланд, Тонга, Турция, ОАЭ, Вануату и Вьетнам.

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Позже в течение 2021 года ее обещают открыть еще для около 120 государств и территорий, в числе которых и оставшиеся страны бывшего СССР, включая Украину.

Напомним также, что власти Бразилии оштрафовали Apple на 2 млн долларов из-за отсутствия адаптера в комплекте к iPhone.

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