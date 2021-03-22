IT и Телеком 5 часов назад

Власти Бразилии оштрафовали Apple на $2 млн из-за отсутствия адаптера в комплекте

А также из-за несоответствия действительности заявлений о водонепроницаемости устройств

Apple iPhone 11 Pro. Фото: Getty Images Apple iPhone 11 Pro. Фото: Getty Images
Apple iPhone 11 Pro. Фото: Getty Images

Бразильский регулятор Procon-SP оштрафовал американскую компанию Apple на 10,5 млн бразильских реалов (более $1,8 млн) из-за продажи моделей iPhone без адаптера к зарядному устройству в комплекте, а также из-за несоответствия действительности заявлений о водонепроницаемости устройств.

Об этом со ссылкой на регулятор рынка Procon-SP сообщило местное издание Folha de S.Paolo.

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В частности, в ведомстве считают действия компании нарушением закона о потребителях.

Следовательно, агентство оштрафовало Apple из-за утверждения компании о водонепроницаемости iPhone 11 Pro. Согласно сообщению, пользователи имели проблемы со смартфоном после контакта с водой, а Apple со своей стороны отказалась их ремонтировать.

Нарушением также считают продажу смартфонов без адаптера в комплекте и несправедливые условия гарантии.

В декабре 2020 года бразильский регулятор направил запрос в Apple, чтобы компания объяснила причину продажи новых iPhone без адаптера. В ответ представители IT-гиганта объяснили, что таким образом хотят уменьшить количество отходов от электроники и сократить выбросы углерода.

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В то же время регулятор пришел к выводу, что Apple не демонстрирует никаких положительных сдвигов в части воздействия на окружающую среду вследствие отсутствия адаптера.

Кроме того, добавили в агентстве, в компании отсутствует план по сбору и переработке старых девайсов и адаптеров, который, на самом деле, помог бы уменьшить вред окружающей среде и уменьшить количество отходов.

Ранее Apple подала в суд на бывшего сотрудника, проработавшего в компании более 10 лет, заявив, что он поделился коммерческими секретами со СМИ в обмен на благоприятное освещение стартапа, в который он инвестировал.

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