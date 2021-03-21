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В мире 40 минут назад

Apple будет удалять приложения, собирающие личные данные пользователей без спроса

Китайские разработчики приложений якобы готовят обходные пути для предстоящих ограничений в новой версии iOS

GettyImages GettyImages
GettyImages

Apple Inc. планирует в ближайшие недели выпустить обновление своей операционной системы iOS 14.5, которое потребует от пользователей давать разрешение на то, чтобы приложения могли отслеживать их через другие сервисы и сайты для рекламных целей.

Как сообщает Bloomberg, Apple заявила, что будет применять правила App Store ко всем приложениям во всем мире после сообщений о том, что китайские разработчики приложений готовят обходные пути для предстоящих ограничений компании на отслеживание рекламы.

Кратко и по делу в Telegram

По данным издания Financial Times, несколько китайских технологических компаний, в том числе Baidu Inc., ByteDance Ltd. и Tencent Holdings Ltd. готовятся обходить новую политику Apple. Они используют систему CAID, разработанную Китайской рекламной ассоциацией и правительственным аналитическим центром.

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"Условия и правила App Store в равной степени распространяются на всех разработчиков по всему миру, включая Apple. Мы твердо убеждены в том, что перед отслеживанием пользователей следует спрашивать их разрешения. Приложения, игнорирующие выбор пользователя, будут отклонены", — заявили в американской компании.

Кроме того, Apple заявила, что ее руководящие принципы уже более десятка лет нарушают другие обходные технологии, основанные на процессе, называемом "снятием отпечатков пальцев" и использующем для создания уникального идентификатора специфичную для гаджетов информацию, такую ​​как номер IMEI и местоположение.

Напомним также, что ранее к корпорации Apple подали иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store.

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