Италия оштрафовала Apple на €10 млн за вводящую в заблуждение рекламу iPhone

Орган по обеспечению конкуренции и рынка Италии оштрафовал компании Apple Distribution International и Apple Italia S.r.l. на общую сумму 10 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что одно из нарушений касается распространения рекламных сообщений о моделях iPhone 8, 8 Plus, XR, XS, XS Max, 11, 11 pro и 11 pro Max, в которых утверждалось о водонепроницаемости смартфонов на глубине от 1 до 4 метров в зависимости от модели и в течение срока до 30 минут.

Однако в сообщениях не разъяснялось, что указанные свойства проявляются только при соблюдении определенных условий, например, во время специальных и контролируемых лабораторных испытаний с использованием статической и чистой воды, а не при нормальных условиях использования устройств потребителями.

В этом ключе отказ Apple от распространения гарантий на смартфоны на случаи ущерба, причиненного жидкостями, антимонопольное ведомство сочло обманом потребителей.

При этом нарушением законных прав потребителей посчитали и саму практику отказа в гарантийном обслуживании гаджетов после попадания воды или других жидкостей.

Напомним, ранее в ноябре стало известно, что Apple может выпустить свой первый складной iPhone в сентябре 2022 года.

Отметим также, что 18 ноября Apple анонсировала программу поддержки малого бизнеса App Store Small Business Program, в рамках которой снижается комиссия для небольших разработчиков.