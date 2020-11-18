IT и Телеком 1 час назад

Apple снижает комиссию в App Store для мелких IT-компаний

Сниженная комиссия позволит мелким разработчикам и начинающим предпринимателям сохранить больше ресурсов для инвестирования и развития своего бизнеса в экосистеме App Store

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

18 ноября корпорация Apple анонсировала программу поддержки малого бизнеса App Store Small Business Program, в рамках которой снижается комиссия для небольших разработчиков.

По информации техногиганта, все небольшие разработчики программного обеспечения и игр будут выплачивать компании не 30%, а 15% комиссии.

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"Разработчики могут претендовать на участие в программе и на сниженную вдвое 15% комиссию, в том случае, если они заработали менее $1 млн выручки за платные приложения и встроенные покупки в течение предыдущего календарного года", — говорится в сообщении.

В Apple отмечают, что сниженная комиссия позволит мелким разработчикам и начинающим предпринимателям сохранить больше ресурсов для инвестирования и развития своего бизнеса в экосистеме App Store.

Программа App Store Small Business Program официально стартует 1 января 2021 года.

Детали участия в программе Apple обещает озвучить в декабре текущего года, однако на сегодняшний день известны следующие критерии для участия в App Store Small Business Program:

– претендовать на участие в программе смогут новые и существующие разработчики, которые заработали в 2020 году менее $1 млн;

– в том случае, если доход действующего участника программы превысит $1 млн, то стандартная ставка комиссии (30%) будет применяться до конца года;

– если бизнес разработчика снизится ниже порогового уровня в $1 млн в следующем календарном году, то он может пройти повторную переаттестацию на 15% комиссию через год.

Как заявил генеральный директор Apple Тим Кук, корпорация запускает эту программу, чтобы помочь владельцам малого бизнеса написать следующую главу творчества и процветания в App Store и создавать качественные приложения, которые нравятся нашим клиентам.

"Магазин App Store как никто другой был двигателем экономического роста, создавая миллионы новых рабочих мест и открывая путь к предпринимательству, доступный каждому, у кого есть достойная идея. Наша новая программа поддерживает этот прогресс, помогая разработчикам финансировать свой малый бизнес, больше рисковать с новыми идеями, расширять свои команды и продолжать создавать приложения, которые делают жизнь людей лучше", — отметил Тим Кук.

На сегодняшний день потенциальную аудиторию для разработчиков приложений и игр представляют 1,5 млрд устройств Apple в 175 странах мира, которыми пользуются на 40 языках и оплачивают покупки 180 локальными методами и 45 валютами.

В частности, только за прошлый год экосистема App Store сгенерировала $519 млрд, из которых 85% пришлись на долю сторонних разработчиков.

Магазин приложений App Store, который был запущен в 2008 году, в данный момент предлагает 1,8 млн разнообразных приложений и игр, при этом его посещают порядка полмиллиарда человек в неделю.

Напомним, ряд крупных компаний объединились в борьбе против Apple и создали "Коалицию за справедливость приложений" (Coalition for App Fairness).

Указано, что это объединение высказывает свое недовольство по трем основным пунктам:

– 30% комиссия на проводимые через App Store платежи;

– невозможность распространения приложений на iOS не через официальный магазин;

– антиконкурентное поведение Apple, в частности использование контроля над iOS в пользу своих собственных сервисов.

 

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