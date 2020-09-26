В коалицию против Apple объединились Epic Games, Spotify, Deezer и владелец Tinder

Некоторые крупные компании объединились в борьбе против Apple и создали "Коалицию за справедливость приложений" (Coalition for App Fairness).

Цель коалиции — "создание равных условий для бизнеса приложений и предоставление людям свободы выбора", передает The Verge.

Указано, что это объединение высказывает свое недовольство по трем основным пунктам:

- 30% комиссия на проводимые через App Store платежи;

- невозможность распространения приложений на iOS не через официальный магазин;

- антиконкурентное поведение Apple, в частности, использование контроля над iOS в пользу своих собственных сервисов.

Известно, что в состав Coalition for App Fairness вошли компании, которые неоднократно высказывали свои претензии Apple: Epic Games, Spotify, Match Group (владелец Tinder), Basecamp, Tile, Deezer и другие.

Также они приветствуют "компании любого размера в любой отрасли, стремящиеся защитить потребительский выбор, стимулировать конкурентную среду и создавать равные условия для разработчиков приложений и игр по всему миру".

При этом участники обещают оказывать помощь разработчикам, особенно тем, у кого недостаточно ресурсов для противостояния с Apple.

"Мы присоединяемся к коалиции, чтобы защитить фундаментальные права разработчиков на создание приложений и ведение бизнеса напрямую со своими клиентами", — отметил генеральный директор Epic Games Тим Суини.

Кроме того, коалиция предложила так называемый кодекс поведения для Apple и всех владельцев магазинов приложений. Среди основных требований — чтобы они не заставляли распространять приложения только через эксклюзивную платформу и чтобы разработчики и владельцы платформы имели равный доступ к технической инфраструктуре.

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