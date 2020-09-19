IT и Телеком 20 минут назад

Apple за две недели потеряла более $500 млрд

Американскому техногиганту потребовалось всего 12 торговых сессий, чтобы стоимость его акций упала более, чем на 20% от своего исторического максимума

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Рыночная капитализация корпорации Apple за 12 торговых сессий упала на 22,6% от своего дневного исторического максимума 2 сентября, когда акции яблочной компании стоили $137,98. Таким образом, Apple за две недели потеряла более $532 млрд, сообщает CNBC.

Как отмечает издание, быстрый и яростный спад Apple последовал за ее массовым взлетом в августе накануне разделения акций 4 к 1.

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В то же время, аналитики считают, что резкие убытки корпорации произошли из-за того, что недавняя презентация Apple — первая в 2020 году — не соответствовала ожиданиям.

В частности, 16 сентября Apple  объявила о выпуске ряда нового оборудования и обновленного программного обеспечения, включая Apple Watch Series 6, iPad Air, фитнес-сервис и пакеты услуг под названием Apple One.

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При этом, корпорация не заявила о выпуске новых iPhone, а также аппаратной привязки к комплекту Apple One.

Падение стоимости Apple аналитики также связывают с широкой распродажей в технологическом секторе, когда инвесторы покинули лидирующие позиции на рынке. Так, высокотехнологичный Nasdaq Composite погрузился в зону коррекции, упав более чем на 10% со своего рекордного максимума.

Некоторые инвесторы полагают, что падение американского техногиганта связано с опасениями по поводу завышенных оценок относительно его стоимости, которые в течение короткого времени поднялись слишком высоко — после объявления о дроблении акций только за август акции Apple выросли на 21,4%.

В издании отмечают, что этот шаг озадачил многих на Уолл-стрит, поскольку такое корпоративное действие не повлияло на фундаментальные показатели компании или внутреннюю стоимость существующей собственности.

Напомним, по итогам торгов 3 сентября, рыночная капитализация американского техногиганта Apple упала на 8%, что привело к потере почти $180 млрд.

 

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