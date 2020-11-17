Apple может выпустить свой первый складной iPhone в сентябре 2022 года

По информации Gadgets 360, Apple активно ведет переговоры с поставщиками материалов из Тайваня — Hon Hai и Nippon Nippon — для складного iPhone.

В отчете предполагается, что в первом складном гаджете Apple может использоваться технология экрана OLED или MicroLED, а панель дисплея будет поставляться Samsung. В настоящее время компания тестирует экран и петли первого складного iPhone.

Тайваньская медиа-компания Money.udn.com со ссылкой на источники в цепочке поставок сообщила, что Apple действительно работает над выпуском своего первого складного iPhone, чтобы представить его в 2022 году.

Дисплей будет поставлять Samsung, а петли будут производить несколько поставщиков. В сообщении говорится, что New Nikko будет основным поставщиком, а Hon Hai будет заниматься сборкой складного гаджета. Сообщается, что Hon Hai является одним из крупнейших заводов Apple по производству iPhone.

Исследованиями и разработками складных панелей занимается тоже тайванская компания, на результаты работы которой в значительной степени полагается Apple. Складной гаджет должен пройти строжайшие испытания на складывание, — предыдущие складные телефоны проверялись около 100 000 раз.

Это не первый раз, когда мы слышим о складном телефоне Apple. В феврале Apple запатентовала новую конструкцию петель для такого гаджета. Патент предполагает, что Apple стремится создать уникальную конструкцию петель, которая обеспечивает достаточное пространство между двумя дисплеями, чтобы гибкий экран мог складываться, не подвергаясь давлению. Для этого в петле используются подвижные заслонки.

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Сегмент складных телефонов все еще находится на стадии становления, и в прошлом году Samsung первой представила коммерческий складной телефон Galaxy Fold. Правда, выпуск гаджета несколько затянулся из-за возникших сбоев в работе. Однако выпуск следующей модели Galaxy Z Fold 2 прошел гораздо лучше.

Учитывая репутацию Apple, можно ожидать, что компания захочет устранить все проблемы перед тем, как выпускать складной iPhone. Поэтому утверждать, что этот гаджет увидит свет в сентябре 2022 года, пока преждевременно.