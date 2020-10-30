Обновленные Apple AirPods и AirPods Pro могут выйти уже в 2021 году

По сообщению Bloomberg, Apple в настоящее время работает над AirPods третьего поколения и AirPods Pro второго поколения.

AirPods третьего поколения будут копировать некоторые конструктивные особенности нынешних AirPods Pro. А именно, у них будет укороченный стержень и сменные ушные вкладыши. Кроме того, планируется увеличить время автономной работы устройства. В тоже время функция шумоподавления по-прежнему будет недоступна для пользователей AirPods начального уровня.

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Дизайн второй версии AirPods Pro может напоминать недавние устройства, выпущенные Samsung, Amazon и Google — более округлая форма, которая будет заполнять большую часть уха пользователя. Однако отсутствие стержня пока не подтверждено, поскольку пока непонятно, удастся ли Apple уместить все компоненты для шумоподавления, беспроводные антенны и микрофоны в меньшем форм-факторе.

Возможно, в AirPods третьего поколения и AirPods Pro второго поколения будут использованы "новые беспроводные чипы" — это может быть намек на сверхширокополосный чип U1, который был добавлен к Apple Watch Series 6 и iPhone 11.

Источники Bloomberg также отмечают, что Apple может обдумывать выпуск еще одной колонки HomePod, которая будет находиться между недавно анонсированной HomePod Mini и обычной HomePod. Хотя, пока непонятно, насколько HomePod среднего уровня будет отличаться от Mini и стандартной колонки, чтобы пользователи захотели ее купить.

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Что касается слухов о накладных наушниках AirPods Studio, то пока это все еще остается слухами. Многие ожидали увидеть их презентацию на мероприятии Apple в середине октября, но этого не произошло.

Говорят, что у Apple были некоторые производственные проблемы с оголовьем наушников, которое во время некоторых тестов оказалось слишком тугим. Можно ожидать дебюта AirPods Studio в ноябре, когда компания, по некоторым данным, будет анонсировать свои первые компьютеры на базе ARM.