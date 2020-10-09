"Что скрывается за кругами": вместе с новым iPhone Apple представит новый продукт

После того, как iPhone 12 не был презентован на мероприятии Apple в сентябре, где компания представила Apple Watch 6 и iPad Air, было объявлено, что событие состоится 13 октября в 20:00 по киевскому времени.

Однако известный инсайдер Джон Проссер считает, что визуализация анонса намекает на представление еще одного продукта.

Речь идет о AirTags, который, по слухам, является ответом Apple на брелок Tile. Ожидается, что AirTags будет представлять из себя небольшой диск, который можно прикрепить к ценной вещи и отслеживать ее местоположение с помощью сверхширокополосного чипа Apple U1. Проссер считает, что на презентацию этого продукта явно намекают кружки на картинке анонса.

Конечно, круг с логотипом Apple может не означать ничего или может означать другие круглые продукты, например, накладные наушники AirPods Studio, которые компания может анонсировать уже в этом году. А может быть эти круги относятся к еще какому-то продукту, который Apple планирует вывести в продажу.

Одно можно сказать наверняка: мы обязательно познакомимся с семейством iPhone 12 через пять дней. Напомним, что в него войдут 5,4-дюймовый iPhone 12 mini, 6,1-дюймовый iPhone 12 и iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Каждый из них будет не только поддерживать 5G, но и работать на чипе A14 Bionic, который Apple использует в последнем iPad, и ранние тесты которого указывают на высокую производительность.

Разница между обычным iPhone 12 и моделями Pro заключается в массиве камер. В то время как обычная модель будет иметь только две камеры, версии Pro, как обещают, будут иметь целых четыре, включая сканер LiDAR, установленный в последних iPad Pro, для лучшего определения глубины и функций дополненной реальности. Заявленная стоимость аппаратов будет варьироваться между 699 и 1399 долларов.

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Ожидается, что гаджеты будут продаваться без сетевого адаптера для зарядного устройства, что по словам Apple, поможет окружающей среде. А, кроме того, потенциально это может сэкономить компании десятки миллионов долларов в год.

Важно отметить, что в преддверии презентации нового iPhone, компания прекратила продажу наушников и беспроводных динамиков от конкурентов, включая Sonos Inc. , Bose Corp. и Logitech International SA. Это связано с тем, что Apple готовится к запуску собственных новых аудиопродуктов. Первый — это накладные наушники. Второй — уменьшенная версия умного динамика HomePod.