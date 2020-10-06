Гаджеты 20 минут назад

Apple зарегистрировала патент на самовосстанавливающийся гибкий экран

О самовосстанавливающихся дисплеях говорят уже около пяти лет, но ни один производитель еще не придумал решение, которое действительно было бы запущено в производство

Apple пока отстает от конкурентов. Складной iPhone пока еще недоступен Фото: Pixabay Apple пока отстает от конкурентов. Складной iPhone пока еще недоступен Фото: Pixabay
Apple пока отстает от конкурентов. Складной iPhone пока еще недоступен Фото: Pixabay

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку Apple на складной девайс с функцией самовосстановления, сообщает Patentlyapple.com.

Гаджеты с гибким экраном — один из сегодняшних главных трендов в производстве смартфонов. Такие модели уже представили компании Samsung, Huawei, Motorola со своим перезапущенным RAZR, который по прогнозам должен поступить в продажу уже в 2020 году.

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Отраслевые эксперты уверены, что подобные гаджеты станут со временем основным стандартом производства смартфонов, но пока у них есть две главные проблемы: очень высокая цена — даже по сравнению с топовыми моделями ведущих производителей и "нежность" экрана. Несмотря на то, что подобные гаджеты появились не так давно, уже есть случаи повреждений, при чем не всегда по вине пользователя.

Базовая технология самовосстановления уже была представлена в смартфоне LG G Flex в 2013 году — в гаджете была задняя крышка, которая должна была устранять незначительные царапины. Motorola также заявляла о разработке самовосстанавливающегося покрытия, активируемого нагреванием, однако пока мы еще не видели гаджеты этой фирмы, использующие такую технологию.

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Компания Apple решила пойти дальше и оформила патентную заявку на складной гаджет с функцией самовосстановления. Как отмечено в документе, дисплей предложенной концепции позволит устройству ремонтировать себя без вмешательства пользователя. Компания создает дисплей с покрытием, которое может вернуть смартфону первозданный вид, избавив его от мелких царапин и вмятин. Конечно, серьезные повреждения не восстановятся, но следы повседневного использования могут исчезнуть.

Теоретически самовосстановление складного устройства может активироваться автоматически, например, когда оно заряжается или по заранее определенному графику — гаджет будет использовать тепло, свет или электрический ток для восстановления защитного слоя на дисплее.

В заявке на патент также говорится, что покрытие экрана потенциального устройства может включать в себя слой эластомера, который способен терять и восстанавливать свою форму, что защитит чувствительные внутренние детали гаджета. Теоретически этот материал сделает покрытие дисплея более прочным.

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Пока не известно, появятся ли в ближайшие годы складные iPhone, но патентная заявка говорит о том, что компания стремится минимизировать ключевые проблемы складного форм-фактора, прежде чем запускать разработку собственного устройства такого вида.

Также известно, что Apple подала и другие патентные заявки, согласно одной из которых, компания пытается избавиться от неприглядной складки экрана, присутствующей на большинстве складных устройств, — эта технология, которая также может быть использована и на складном iPad или MacBook.

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