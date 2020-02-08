Гаджеты 16 часов назад

Новый сгибаемый смартфон от Motorola провалил тест на выносливость (ВИДЕО)

Motorola Razr 2019 отказался складываться примерно после 27 тысяч циклов

Новый сгибаемый смартфон от Motorola провалил тест на выносливость (ВИДЕО) Новый сгибаемый смартфон от Motorola провалил тест на выносливость (ВИДЕО)
Фото: YouTube

Новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.

За неполные четыре часа обозреватели обнаружили первую проблему. Смартфон отказался складываться примерно после 27 тысяч циклов.

Впрочем, при включении смартфона выяснилось, что экран Motorola Razr 2019 совершенно не поврежден, при этом в месте сгиба нет явно выраженной складки.

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Напомним, в ноябре 2019 года компания Motorola возродила легендарный телефон RAZR в виде складывающегося смартфона на Android. Среди преимуществ устройства тогда называли необычный дизайн, компактные размеры и, самое главное, наименьшую цену в сегменте смартфона со складывающимся экраном — 1499 долларов.

Также сообщалось, что первые Motorola Razr 2019 попадут в руки покупателей 6 февраля 2020 года,  а предзаказ стал доступен уже с 26 января 2020 года. 

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ПО МАТЕРИАЛАМ: ixbt.com

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