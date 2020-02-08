Новый сгибаемый смартфон от Motorola провалил тест на выносливость (ВИДЕО)

Новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.

За неполные четыре часа обозреватели обнаружили первую проблему. Смартфон отказался складываться примерно после 27 тысяч циклов.

Впрочем, при включении смартфона выяснилось, что экран Motorola Razr 2019 совершенно не поврежден, при этом в месте сгиба нет явно выраженной складки.

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Напомним, в ноябре 2019 года компания Motorola возродила легендарный телефон RAZR в виде складывающегося смартфона на Android. Среди преимуществ устройства тогда называли необычный дизайн, компактные размеры и, самое главное, наименьшую цену в сегменте смартфона со складывающимся экраном — 1499 долларов.

Также сообщалось, что первые Motorola Razr 2019 попадут в руки покупателей 6 февраля 2020 года, а предзаказ стал доступен уже с 26 января 2020 года.