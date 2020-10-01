IРhone SE: описание и особенности

С момента, когда брендом Apple был выпущен первый IРhone SE, отличающийся компактностью и демократичной ценой, прошло больше четырех лет. В этом году компания неожиданно для многих выпустила вторую модель данного смартфона. Обновленный экземпляр уже поступил на прилавки нашей страны.

IРhone SE 2020: классическая комплектация и эргономичный дизайн

Купить IРhone SE в Украине (обновленную версию) вы сможете в симпатичной коробочке с фотографией девайса на белом фоне.

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Комплект поставки модернизированного продукта можно назвать стандартным:

сам смартфон;

отсоединяемый провод USB-A-to-Lightning;

внутриканальные наушники;

зарядное устройство;

фирменные наклейки;

"скрепка";

документация.

Дизайнерское оформление фронтальной грани новой модели от своей предшественницы практически не отличается. Только обратная сторона девайса теперь декорирована одним большим логотипом — надписи IРhone на ней нет.

Корпус IРhone SE 2020 отличают более крупные параметры (138 х 76 х 7 мм) и масса в 148 г, а также экран, увеличенный до 4,7 дюймов. Но такие характеристики в наше время позволяют назвать новинку компактной и легкой. Этот девайс помещается даже в небольшую ладонь или карман.

Несмотря на то, что сенсорная клавиатура у смартфона скромна, она хорошо проработана, поэтому вы сможете кликать по нужным кнопкам, избегая промахов.

Кроме того, IРhone SE 2020 отличает стандарт защиты IP67 — вода и пыль такому телефону не страшны.

Важные характеристики и функционал

IРhone SE 2020 получил ряд особенностей, которые придутся по душе сторонникам практичности и удобства.

Поддержка функции True Tone. Такая функция, которой наделены далеко не все смартфоны даже последнего поколения, адаптирует температуру цвета под уровень освещенности. Поэтому цветопередача устройства отличная. Датчик Touch ID. У IРhone SE 2020 имеется сканер отпечатков пальцев, тестирование которого показало его надежность. Такой датчик поможет выполнять разблокировку модели и подтверждать оплату покупок посредством Apple Pay. Объемное звучание. Новинка порадует вас стереозвуком, вполне подходящим для гейминга, слушания музыки и видеосюжетов. Динамики девайса отличает мощность и чистота аудио. Флагманский процессор. Этот бюджетный смартфон, представьте себе, оснащен топовым процессором A13 Bionic, обеспечивающим его максимальную производительность. Две камеры. Основная камера девайса имеет разрешение в 12 МП и возможности, аналогичные камере iPhone 11 Pro. Фокусируется такая камера без задержек, цвета передает натурально, а резкость — отчетливо. Разрешение фронтальной камеры — 7 МП, она также отличается оперативностью и стабильным качеством работы.

Конечно, новинка в плане технологичности во многом проигрывает элитным смартфонам Apple, однако, купить IРhone SE в Украине, эргономичный и продуктивный, предлагается по весьма привлекательной стоимости. И это предложение многие рационально мыслящие пользователи находят интересным.