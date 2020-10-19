В сеть просочились данные о новинках компании Samsung — смартфонах серии Galaxy S21

Южнокорейский гигант, вероятно, стремится воспользоваться отсутствием новинок Huawei и, по информации Gadgets 360, планирует запустить новую серию своих флагманских моделей уже в январе 2021 года. Еще одной причиной такого опережения сроков может быть желание Samsung забронировать для себя больше времени на подготовку к запуску своего нового складного телефона.

С учетом того, что производство серии Galaxy S21 может начаться в декабре этого года, в продаже устройства можно ждать уже в начале февраля. Если ориентироваться на сроки начала производства и начала продаж предыдущей серии — Galaxy S20.

Компания пока не подтвердила официальное название своей будущей флагманской линейки, в которую могут войти три устройства — S21, S21 + и S21 Ultra. Однако просочившаяся информация указывает на то, что дизайн нового Galaxy S21 будет напоминать Samsung Galaxy S20 — фронтальная камера в центре экрана, тонкие рамки и три камеры на задней панели, расположенные вертикально. Гаджет будет иметь 6,2-дюймовый плоский дисплей, а его размеры составят 151,7x71,2x7,9 мм без учета выступа камеры.

Дисплей Samsung Galaxy S21 Ultra по информации будет слегка изогнутым, размером от 6,7 до 6,9 дюйма. На задней панели телефона может быть большой модуль с четырьмя камерами и вспышкой. Его размеры могут составлять 165,1x75,6x8,9 мм без учета выступа камеры. Говорят, что телефон может поддерживать S Pen, но слота для пера в нем не будет.

Предполагается, что по крайней мере одна из моделей серии Galaxy S21 будет оснащена селфи-камерой под дисплеем и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). Новый топовый телефон в линейке Galaxy также, вероятно, будет иметь поддержку быстрой зарядки до 25 Вт.

Samsung не сообщила дату выпуска серии Galaxy S21 (если она будет называться именно так), однако есть информация, что южнокорейский гигант может представить новую линейку уже в январе следующего года. Ожидается, что новая серия флагманов будет предлагаться в сером, розовом, серебряном, фиолетовом и белом цветах.

Вместе со смартфонами компания также может представить Galaxy Buds 2 в черном, фиолетовом и серебристом цветах. По некоторой информации новые беспроводные наушники под кодовым названием Attic будут иметь повышенную водонепроницаемость, которая будет лучше, чем оригинальные Galaxy Buds, а также Galaxy Buds + и Galaxy Buds Live.