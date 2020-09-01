Экран тоньше волоса: Samsung раскрыл все детали о своем самом дорогом телефоне

Во время события Galaxy Unpacked телефон-"раскладушку" Z Fold 2 с поддержкой 5G показали лишь мельком. Смартфон оснащен двумя экранами, внутренний 7,6 дюйма и внешний 6,2 дюйма. Модифицированная прошивка One UI на базе Android 10. И фишка — экран тоньше человеческого голоса.

1 сентября, со стартом продаж новинки, компания сделала отдельную презентацию, в которой рассказала как о возможностях смартфона, так и о его цене.

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Гибкие смартфоны появились относительно недавно, в прошлом году, хотя о них, как о тренде, технокомпании говорят уже лет пять.

Первыми на рынок ворвались — и удерживают его — как раз Samsung. Продолжая оставаться пионером в этом сегменте, компания сосредоточилась на пользовательском удобстве. Второй Z Fold имеет два экрана, внутренний и внешний. Как сделать из этого фишку?

Дело в том, что, по факту, гибкие смартфоны пока обладают не самым большим количеством оптимизированных приложений. Поэтому Samsung продолжила коллаборацию с Google и Microsoft, чтобы разработать максимально удобное пользование привычными уже приложениями.

"Это уже третий гибкий продукт, с которым мы работаем совместно, — сказал во время презентации Хироши Локхаймер из Google. — Гибкие смартфоны — это будущее мобильной категории. Они предлагают новый опыт, это революция контента".

На борту — Android 10 с поддержкой 5G: можно делать видеозвонки в HD-формате, стримить 8K-видео и использовать в поиске дополненную реальность.

От Microsoft на борту то, что необходимо для работы с документами и презентациями: мультизадачность, позволяющая перебросить график Excel на презентационный слайд Powerpoint движением пальца.

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Оптимизирован также Outlook: на Z Fold 2 он напоминает десктопную версию: к примеру, открывает текст письма справа, что ускоряет просмотр почты. Позволяет смотреть календарь.

В Украине предварительные заказы доступны с 10 сентября. Старт продаж — с 25 сентября. Цена, заявленная на презентации — $1999 за телефон и $3,299 за всю линейку, включающую помимо трубки часы и наушники.

В цену входит также официальный консьерж-сервис и одна замена дисплея.







