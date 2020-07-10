Huawei запускает собственные NFC-платежи и привозит самый дорогой смартфон

Huawei продолжает развивать собственную электронную экосистему. Уже в третьем квартале 2020 года китайская компания обещает запустить услугу бесконтактной оплаты с помощью NFC. Партнером станет украинская финтех-компания EasyPay.

Напомним, оставшись без сервисов Google, китайцы начали развивать собственную операционную систему и, соответственно, цифровую экосистему, как приложений — App Gallery, так и дополнительных бонусов для покупателей.

Проект бесконтактной оплаты является самостоятельным решением от EasyPay на основе технологии "коммуникации ближнего поля" (Near Field Communication, NFC) и будет представлен под брендом EasyPay. Технологически проект является независимым от коммерческих банков. В рамках стратегического партнерства компаний Huawei и EasyPay услуга NFC-платежей будет поначалу представлена эксклюзивно на смартфонах Huawei.

"Партнерство с Huawei — очень важный шаг не только для EasyPay, но и для всего финтех-рынка Украины. Это признание нашего потенциала, инноваций и революционных технологических решений. EasyPay делает финтех-продукт, который ежедневно помогает людям решать их финансовые задачи. Мы мечтаем изменить платежные привычки украинцев и воплотить в жизнь технологии, которые сделают финансовую жизнь наших пользователей более удобной, комфортной и безопасной. Синергия с Huawei, лидером мобильной индустрии, позволит нам сделать это быстро и эффективно", — говорит Алексей Авраменко, СЕО и основатель EasyPay.

Тем временем, вдохновившись лидерством на мировом рынке смартфонов, где китайский техногигант уже второй месяц опережает корейский Samsung, Huawei привозит в Украину свой самый дорогой на сегодняшний день смартфон — Huawei Mate Xs в дизайне Falcon Wing ("Крыло сокола"), включающий в себя более 100 взаимосвязанных деталей. Усовершенствованный шарнирный механизм сделан из металла на основе циркония, что обеспечивает сгибание смартфона на 180 градусов.

В сложенном виде Mate Xs — это смартфон с 6,6-дюймовым основным и 6,38-дюймовым дополнительным экранами, в развернутом — это 8-дюймовый планшет. Он оснащен системой Quad-камер SuperSensing Leica, куда входят 40-мегапиксельная основная камера, 16-мегапиксельная ультраширокоугольная камера, 8-мегапиксельная телефотокамера и камера 3D Depth Sensing.

Процессор — Huawei Kirin 990 5G. Это 8-ядерный центральный процессор, состоящий из двух супербольших ядер Cortex-A76, двух больших ядер Cortex-A76 и четырех Cortex-A55. Обработку графики обеспечивает 16-ядерный графический процессор Mali-G76, а проектирование ИИ — нейроморфный процессор, разработанный на базе архитектуры Huawei Da Vinci.

Huawei Mate Xs получил интерфейс EMUI 10.0.1 на базе операционной системы Android Open Source Project. Смартфон доступен с предустановленным магазином приложений Huawei AppGallery.

Обойдется он в 69999 грн. При покупке пользователи получат в подарок 50 гигабайт Huawei Cloud до конца 2020 года и бесплатный VIP-сервис.

Вторая новинка украинского рынка, презентованная китайской технокомпанией, куда более бюджетна — это продолжение серии P Smart, Huawei P smart S. Смартфон получил 6,3-дюймовый дисплей OLED Dewdrop, тройную основную камеру, 128 ГБ памяти. Все это в компактном корпусе толщиной около 7,7 мм и весом 163 г. Смартфон получил дизайн 3D Arc, благодаря чему его удобно держать в руке. Huawei P smart S доступен в классическом "Черном" (Midnight Black) и "Жемчужном" (Breathing Crystal) цветах.

На задней панели три камеры, 48-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная широкоугольная камера для широких кадров и групповых фото благодаря полю обзора 120°, 2-мегапиксельная камера для определения глубины кадра, позволяющая делать портреты с размытием фон). 16-мегапиксельной селфи-камера установлена спереди.

Huawei P smart S оснащен аккумулятором емкостью в 4 000 мА*ч. В нем предустановлен фирменный магазин приложений Huawei AppGallery.

Специальная цена новинки, которая будет действовать с 25 июля по 2 августа, — 5 799 грн.