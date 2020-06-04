Huawei представил нейроморфный процессор в планшете и роутер на 64 устройства

Подразделение Consumer Business Group (BG) технологической корпорации Huawei представила несколько новинок, которые уже в ближайшие недели появятся в Украине. В частности, речь идет о новых планшетах и роутерах.

Технику компания представила в рамках онлайн-встречи с журналистами, которая состоялась 4 июня.

Так, в Украине появится новый 8-дюймовый планшет Huawei MatePad T. Устройство обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач и имеет доступную цену. У него ультратонкие грани слева и справа размером всего 4,9 мм. Благодаря этому соотношение экрана к корпусу составляет более 80%. У Huawei MatePad T элегантная металлическая задняя поверхность с пескоструйной обработкой. Что примечательно, MatePad T доступен и в синем цвете (Deepsea Blue).

Что касается производительности, то новый планшет разработан для различных сценариев использования — от выполнения рабочих задач до игр. MatePad T оснащен восьмиядерным процессором с частотой 2,0 ГГц. Аккумулятор большой емкости в 5100 мА/ч обеспечивает непрерывное воспроизведение видео в течение 12 часов или до 600 часов в режиме ожидания с выключенным экраном. Кроме того, MatePad T поддерживает режим Eye Comfort, оптимизирующий цветовую температуру экрана. Этот параметр пользователи могут настроить в соответствии с их потребностями.

Благодаря интерфейсу пользователя EMUI 10.0.1 в планшете реализовано множество интеллектуальных функций. Операционная система Android оптимизирована для быстрого отклика и обеспечивает комфортное чтение с экрана, а новый журнальный режим повышает комфорт при чтении. Применение пастельной цветовой палитры Моранди (Morandi) делает интерфейс EMUI 10 элегантнее и привлекательнее.

Стоит сказать и о том, что планшет хороший помощник в обучении детей. Он поддерживает приложение Kids Corner, который является безопасным пространством для учебы и развлечений. Функция родительского контроля позволяет взрослым управлять доступом к контенту и приложениям, а также ограничивать время использования устройства. Kids Corner поддерживает четыре режима защиты глаз. В частности, фильтр синего цвета, оповещения о положении, оповещения о неровной дороге, режим электронных книг.

Планшет Huawei MatePad T. Фото: Huawei

MatePad T появится в Украине с 12 июня, а если говорить о цене, то он доступен в двух позициях: MatePad T8 Wi-Fi 2/16 ГБ (2 799 грн) и MatePad T8 LTE 2/16 ГБ (3 299 грн).

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Кроме того, в Huawei Consumer Business Group (CBG) рассказали также о запуске в Украине продаж планшета Huawei MatePad Pro. Этот гаджет имеет высокое соотношение размера экрана к корпусу (90%), ультратонкие 4,9-миллиметровые грани и 10,8-дюймовый дисплей 16:10. Дизайн Huawei MatePad Pro обеспечивает удобный хват, а корпус из магниевого сплава гарантирует легкость и прочность. Необходимо подчеркнуть, что MatePad Pro оснащен ведущим процессором Kirin 990, разработанным по 7-нм техпроцессу. Он обеспечивает повышенную производительность и энергоэффективность.

При базовой частоте до 2,86 ГГц центральный процессор имеет инновационную трехуровневую архитектуру, состоящую из двух больших ядер, двух средних ядер и четырех малых. 16-ядерный графический процессор Mali-G76 значительно повышает производительность и время автономной работы для бесперебойного игрового и развлекательного процесса.

Благодаря запатентованному компанией Huawei нейроморфному процессору (NPU) на базе архитектуры Da Vinci вычислительные возможности искусственного интеллекта оптимизированы распределением нагрузки между большими и малыми ядрами. Также Huawei MatePad Pro поддерживает двухканальную оперативную память LPDDR4X объемом до 8 ГБ, что обеспечивает быстрый запуск приложений. При этом 12-слойная система охлаждения и возможности ИИ для управления нагревом позволяют планшету не нагреваться даже при высоких нагрузках.

Работает планшет долго благодаря мощной батарее емкостью 7250 мА/ч, функциям энергосбережения, встроенным в процессор Kirin 990, и интерфейсу EMUI 10 на ОС Android 10. Планшет поддерживает адаптер питания 20 Вт и быструю зарядку Huawei SuperCharge 40 Вт, что позволяет пользователям заряжать устройство максимально быстро.

Если говорить об интеллектуальных возможностях MatePad Pro имеет ряд функций, которые видоизменяют способ взаимодействия пользователей с устройствами. Huawei Share поддерживает функцию Multi-screen Collaboration3, что обеспечивает устройствам Huawei улучшенную многоплатформенность. С ее помощью можно легко перетаскивать файлы со смартфонов на планшеты. Совместное использование периферийных устройств позволяет набирать текст на смартфонах через клавиатуру и экран планшета, проигрывать сохраненную на смартфоне музыку через динамик планшета и прочее. Благодаря этому решению пользователи могут отвечать на звонки и текстовые сообщения непосредственно с планшета, что упрощает работу на нескольких устройствах.

Режим Multi-Window4 обеспечивает многозадачность с поддержкой до трех приложений одновременно для общения в чатах, онлайн-шоппинга или просмотра коротких видео во время интернет-серфинга. Благодаря Floating Window ("Всплывающее окно") пользователи могут отвечать на текстовые сообщения во время игр или просмотра фильмов, не отвлекаясь от процесса и не сворачивая приложения. Функция Huawei App Multiplier делит одно приложение на два окна, обеспечивая воспроизведение двойного экрана с альбомной ориентацией. Размер окон легко настраивается под нужды пользователя простым перетаскиванием границы.

Несколько слов стоит сказать и о возможности мобильного кинотеатра. Девайс оснащен IPS-панелью с разрешением 2K QHD (2560 × 1600) при плотности пикселей 280 ppi. QHD-дисплей может отображать кинематографическую палитру цветов DCI-P3 при яркости 540 нитов и контрастности 1500:1. Технология улучшения изображения Huawei ClariVu значительно оптимизирует цветопередачу и четкость картинки, обеспечивая насыщенные цвета и детализацию каждого кадра. Также Huawei MatePad Pro поддерживает фирменную технологию Histen 6.0 для воспроизведения 3D-стерео. Четырехканальный quad-динамик, настроенный Harman Kardon, воспроизводит любые сложные звуки с высокой точностью.

Планшет Huawei MatePad Pro. Фото: Huawei

В сером (Midnight Grey) цвете MatePad Pro (6 ГБ+128 ГБ, LTE) будет доступен в Украине с 22 июня 2020 года по рекомендованной цене 17999 грн. А с 8 по 21 июня включительно украинские пользователи могут сделать предзаказ и получить в подарок стилус M-Pencil.

Другая новинка — новая модель роутера Huawei B535. Он оснащен модемом LTE CAT-7 и чипом Balong 722, которые поддерживают максимальную скорость загрузки данных до 300 Мбит/с и отправки до 100 Мбит/с. Благодаря этому роутер обеспечивает высокую скорость загрузки FHD-видео и видеозвонков. Для стабильного соединения устройство автоматически переключается на менее загруженный канал. Встроенная двойная высокочувствительная антенна обеспечивает на 10% более высокую скорость загрузки по сравнению с аналогами, а благодаря технологии Dual-link Turbo роутер предоставляет доступ к Wi-Fi с домашней и мобильной сетей, а также ведущее (1 Гбит/с) и 4G (300 Мбит/с) Wi-Fi-соединение.

Отметим, что Huawei B535 поддерживает два частотных диапазона Wi-Fi — 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также объединяет их в один видимый сигнал, обеспечивая на 30% лучшее покрытие. Благодаря этому пользователи могут наслаждаться универсальным Wi-Fi без необходимости и выбирать лучший сигнал вручную. Мощный двухдиапазонный Wi-Fi-чипсет позволяет обслуживать до 64 устройств. Роутер также поддерживает технологию Wi-Fi TX Beamforming (формирование луча). Она позволяет определять устройства и направлять к ним сигнал. Благодаря этому скорость загрузки увеличивается на 15% по сравнению с обычными роутерами. Наконец, 4 гигабитные LAN-порты (один из них — комбинированный WAN/LAN) позволяют подключить к роутеру больше оборудования.

Роутер Huawei B535. Фото: Huawei

Настройка роутера очень проста и выполняется в три этапа. Управление происходит через приложение Huawei AI life, в котором, в частности, можно настроить функцию родительского контроля. Кроме того, через приложение можно запустить гостевую сеть и управлять другими подключенными устройствами. Поддерживает роутер и последнюю версию интерфейса WebUI, который позволяет осуществлять 90% основных операций в два этапа. Время отклика интерфейса снижено до 800 мс. Huawei B535 имеет сертификацию EuroPriSe и соответствует стандартам GDPR (Общего положения о защите данных). Он будет доступен в Украине в конце июня 2020 года по рекомендованной цене 2999 грн.

Напомним, что корпорация Huawei, мировой лидер в области информационно-коммуникационных технологий, в первом квартале 2020 года вышла на второе место по поставкам смарт-часов. Об этом свидетельствует отчет Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker ("Ежеквартальный мировой мониторинг носимых устройств"), опубликованный исследовательской компанией International Data Corporation (IDC).