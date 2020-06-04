Huawei поднялась на второе место по поставкам смарт-часов в первом квартале 2020 года

Корпорация Huawei, мировой лидер в области информационно-коммуникационных технологий, в первом квартале 2020 года вышла на второе место по поставкам смарт-часов.
Об этом свидетельствует отчет Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker ("Ежеквартальный мировой мониторинг носимых устройств"), опубликованный исследовательской компанией International Data Corporation (IDC).
Мировые поставки носимых устройств достигли 72,6 млн единиц в первом квартале 2020-го. Это на 29,7% больше, чем в прошлом году. В частности, в сегменте смарт-часов глобальные поставки в первом квартале 2020 года достигли 16,9 млн единиц, что на 7,1% ниже, чем в прошлом году. Huawei заняла второе место в рейтинге, отгрузив 2,6 млн устройств — на 118,5% больше, чем в прошлом году. Huawei стала единственным производителем смарт-часов, объемы поставок которого выросли более чем на 100%.
Также отчете IDC указано, что рост Huawei обусловлен активным интернет-присутствием и тесными связями с ритейлерами. Помимо китайского рынка, Huawei преуспела на европейском, латиноамериканском и других азиатских рынках.
Рейтинг глобальных поставок смарт-часов в первом квартале 2020 года. Фото: IDC
В самой корпорации отмечают, что бизнес Huawei по производству смарт-часов продолжает развиваться, несмотря на все трудности. Речь идет о выпуске новых продуктов в первом квартале, а также постоянной оптимизацией функций фитнеса и здоровья. Например, в первом квартале текущего года Huawei представила миру новые устройства из серии Huawei Watch GT 2. Благодаря усовершенствованным сенсорным технологиям умные часы Huawei предоставляют больше преимуществ в сферах фитнеса и отслеживания здоровья по сравнению с конкурентами. Новые устройства из серии Huawei Watch GT 2, среди прочего, представили функцию измерения кислорода в крови, которая также получила положительные отзывы рынка.
Стоит также отметить, что в 2020 году Huawei ускоряет реализацию стратегии "1+8+N" для всеобъемлющего ИИ во всех сценариях использования, умные часы Huawei лучше интегрируются в экосистему компании, предлагая пользователям улучшенные возможности для фитнеса и здоровья.
Напомним, что ранее китайская технокомпания Huawei рассказала о работе своего магазина приложений, анонсировала запуск платежного NFC-сервиса в третьем квартале 2020 года и презентовала два новых смартфона Y-серии.
СПРАВКА
Корпорация Huawei ― мировой лидер в области информационно-коммуникационных технологий, поставщик смартфонов №2 согласно данным IDC за 2019 год с долей на мировом рынке 17,6%. Продукция компании представлена более чем в 170 странах. Сотрудниками по исследованиям и разработкам Huawei создано свыше 70 тысяч продуктов и решений. У компании 16 исследовательских центров по всему миру. Huawei заняла 47-е место в рейтинге самых дорогих брендов мира 2019 года по версии BrandZ и 74-е место в рейтинге лучших мировых брендов (Top 100 Interbrand 2019 Best Global Brands). Также компания занимает 10-ю позицию в рейтинге самых дорогих брендов за 2020 год по версии Brand Finance. По версии Forbes Huawei заняла 97-е место в рейтинге 100 самых дорогих брендов мира 2019 года.