Huawei презентовала новые бюджетные смартфоны для украинского рынка

Китайская технокомпания Huawei рассказала о работе своего магазина приложений, анонсировала запуск платежного NFC-сервиса в третьем квартале 2020 года и презентовала два новых смартфона Y-серии.

Первый квартал без Google

Оставшись в результате американских санкций без сервисов Google, китайский техногигант Huawei сосредоточился на разработке собственного магазина приложений. Так, в мире аппликаций для смартфонов появился новый игрок, конкурент AppStore и PlayMarket — Huawei App Gallery. И новый термин — AG-смартфоны.

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Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине во время пресс-конференции, которая проходила в привычном уже, карантинном онлайн-режиме, подвело итог результатов работы App Gallery в Европе и Украине за первый квартал 2020 года.

Так, согласно их данным, App Gallery уже используют 68 миллионов пользователей. При этом число активных пользователей в месяц достигло 26,7 млн. Магазин предоставляет более 30 тысяч приложений. Для украинского рынка локализовано более 2 тысяч из них. И более 350 приложений разработаны нашими компаниями и специалистами.

Среди топовых приложений в Украине — стриминговые сервисы (Megogo, Divan.TV), банковские приложения (Monobank, LeoWallet, Ощад24/7, "Укрсиббанк"), крупный ритейл (Prom.ua, "АЛЛО"), почта ("Нова Пошта"). Также работает государственное приложение "ДіЯ".

Помимо этого, в компании анонсировали запуск платежного сервиса на основе технологии NFC. Это произойдет в третьем квартале 2020 года. Подробности не раскрывают, однако точно известно: это будет не HuaweiPay, а некая коллаборация с существующей уже платежной системой.

Смартфоны и наушники

Также в компании презентовали три новых устройства: два смартфона (Huawei Y6p, Huawei Y5p) и наушники FreeBuds 3i.

Huawei Y6p оборудован HD+ дисплеем с диагональю 6.3 дюйма. У него тройная основная камера (13 Мп + 5 Мп + 2 Мп), 8-мегапиксельная фронтальная камера. Процессор — MediaTek Helio P22. Аккумулятор достаточно емкий — на 5000 мАч. Обойдется такой в 3799 грн.

Его "младший брат" Huawei Y5p поменьше — экран на 5.54 дюйма, разрешение — 1440 на 720 пикселей. Батарея также менее емкая — 3020 мАч. Процессор такой же, как у Y6. Основная камера одинарная, 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. За него попросят 2499 грн.

Оба смартфона идут с оболочкой EMUI 10.1 (на базе Android 10) и магазином AppGallery.

Наушники FreeBuds 3i оснащены Bluetooth 5.0, у них несколько микрофонов и система активного шумоподавления. На одном заряде работают 3,5 часа. Вместе с зарядным кейсом прослужат до 14,5 часа.

Новинки поступят в продажу уже 29 мая.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua